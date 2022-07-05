Научно-техническую программу по оценке редких животных подготовили в Казахстане

АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - В Казахстане объем загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников загрязнения, в 2021 году составил 34,3 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем в 2020 году. Из них было уловлено и обезврежено 31,9 млн тонн, или 93% от общего количества. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2021 году составил 2,4 млн тонн, что на 1,4% меньше по сравнению с 2020 годом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Energyprom.kz , более половины всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу пришлись лишь на Павлодарскую и Карагандинскую области: 736,2 тысячи и 569,7 тысячи тонн соответственно. Значительные объемы выбросов также зафиксированы в Атырауской (160,3 тысячи тонн), Костанайской (137,9 тысячи тонн), Актюбинской (137,4 тысячи тонн) и Восточно-Казахстанской (128,1 тысячи тонн) областях.

Из 2,4 млн тонн выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 2,1 млн тонн пришлись лишь на промышленную сферу. За наибольший объем выбросов в атмосферный воздух ответственен сегмент тепло- и энергоснабжения - 945,2 тысячи тонн, на 0,1% больше по сравнению с 2020 годом. На обрабатывающую промышленность пришлось 728,1 тысячи тонн выбросов, на 6,5% меньше, чем в 2020 году, на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров - 356,6 тысячи тонн, рост за год - на 3,7%. На водоснабжение, а также сбор, обработку и удаление отходов пришлись лишь 47,8 тысячи тонн выбросов, на 4,3% больше, чем в 2020 году.

Кроме промсектора значительный объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ генерировали предприятия сферы транспорта и складирования - 114,4 тысячи тонн, на 7,9% больше, чем в 2020 году.

На долю газообразных и жидких загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, в 2021 году пришлось 79,6% выбросов, или 1,9 млн тонн. Среди них объем выбросов сернистого ангидрида составил 835,4 тысячи тонн, окиси углерода - 473,2 тысячи тонн, окиси азота - 322 тысячи тонн, углеводорода - 133,2 тысячи тонн, аммиака - 2,8 тысячи тонн, сероводорода - 2,1 тысячи тонн.

На твердые загрязняющие вещества пришлось 20,4% выбросов, или 491,7 тысячи тонн, а на летучие органические соединения - 6,1%, или 146,5 тысячи тонн.



