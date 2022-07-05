Научно-техническую программу по оценке редких животных подготовили в Казахстане

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Привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует WWF
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Всемирный фонд дикой природы вместе с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планирует завезти первых тигров в страну в течение ближайших пяти лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Это часть масштабной программы по реинтродукции тигра в Казахстан - вид исчез здесь больше 70 лет назад, и сейчас Всемирный фонд дикой природы с партнерами занимается его восстановлением", - сообщает пресс-служба фонда.
Привезти и выпустить первых тигров на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш" планируется в ближайшие пять лет.
"Сейчас территорию готовят к приезду тигра, и к 2025 году эта работа будет завершена. В ближайшие три года необходимо увеличить количество копытных животных в районе будущего выпуска, чтобы обеспечить кормовую базу для хищника", - заявили в фонде.
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Принять меры по спасению Урала и экосистемы Каспия предложил Токаев
Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам", - заявил президент.
Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал", - подчеркнул Токаев.
Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень - эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", - отметил президент.
К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых. Для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями наши эксперты работают над проектом соответствующего протокола", - сообщил Токаев.
С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания секретариата все еще не решается. Его функции до сих пор осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве", - отметил Токаев.
Минэкологии намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия
Это будет исследование, общее, большое, на антропогенное влияние нефтегазовых компаний, ведущих разработку как на шельфе, так и в прибрежной части, на окружающую среду, в том числе и на Каспий. Такие планы у нас есть", - пообещал Брекешев.
Депутат: санкции за вырубку деревьев в городах не работают
Это хорошо подтверждается на примере города Алматы. Организации и физлица варварски рубят деревья во дворах, на улицах. В предгорьях уничтожаются целые сады. Особенно отличаются строительные компании и офисы, занимающиеся благоустройством улиц и парков. В результате Алматы теряет свой статус некогда самого зеленого города страны. Так, в 1985 году в Алматы было 10 квадратных метров зеленых насаждений на одного человека, в 1991 году уже 7 квадратных метров, по данным за 2018 год, осталось 3,5 квадратного метра на человека. Норматив советских учебников - 24,5 квадратного метра на человека", - сказал депутат.
Таких случаев по стране сотни, если не тысячи. По статистке, в 2020 году к административной ответственности было привлечено всего 208 лиц, в 2021 году - 166 лиц", - проинформировал он.
Почему, несмотря на ужесточение ответственности, в городах продолжают рубить, уничтожать зеленые насаждения. Значит, недостаточно этих санкций или контроль недостаточный. Мы же видим это. Посмотрите по Алматы. Какой был случай, когда на склонах гор у нас целый сад уничтожали. Экоактивисты сопротивлялись этим варварским вырубкам. Если эта норма не работает, если она недостаточна, чтобы наши города защитить, тогда надо дальше двигаться. Как вы будете решать этот вопрос дальше?" - спросил Смаилов.
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При осмотре участка было зафиксировано более тысячи тушек чеграв, более тысячи двухсот тушек черноголовых хохотунов и триста тушек хохотуний", - проинформировали в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
У павших чаек (трех черноголовых хохотунов и двух хохотуний) были взяты необходимые пробы для дальнейшего исследования", - добавили в ведомстве.
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