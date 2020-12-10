Названы компании-лидеры по загрязнению планеты пластиком

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Компании Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé стали мировыми лидерами по загрязнению планеты пластиком. Об этом говорится в отчете Break Free From Plastic, передает Kazakhstan Today.





Около 15 тысяч волонтеров нашли и проанализировали выброшенный пластик в 55 странах. Мусор от продукции Coca-Cola обнаружили в 51 из 55 стран. Пластиковые отходы от PepsiCo были в 43 из 55 стран. В десятке также назвали Unilever, Mondelez International, Mars, P&G, Colgate-Palmolive и Perfetti van Melle, пишет Lenta.ru





В отчете сказано, что производство вредного пластика может удвоиться к 2030 году и утроиться к 2050 году. Корпорации утверждают, что стремятся решить проблему загрязнения пластиком, но вместо этого продолжают выбрасывать тонны упаковок.





Ранее стало известно, что американский стартап Liquid Death, который занимается продажей воды в пивных банках, привлек миллионы долларов. Банки делаются из переработанного алюминия, так покупателей стимулируют заботиться об окружающей среде и отказываться от пластика.

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