Норвегия стала первой в мире страной, отказавшейся от вырубки леса

Осло. 17 февраля. Kazakhstan Today - Норвегия официально объявила о реализации политики "нулевой вырубки лесов". Для того, чтобы сохранить деревья, страна отказалась пользоваться пальмовым маслом и другой продукцией, для изготовления которой необходимо уничтожать лесные массивы.

На протяжении многих лет Норвегия ведет последовательную политику по защите леса. В 2015 году она направила $1 млрд в Бразилию, на территории которой растет около 60% дождевых лесов Амазонки. Инвестиция помогли сохранить более 85 000 квадратных километров тропических лесов. А в общей сложности за последнее десятилетие, благодаря поддержке Норвегии и ряда других государств, в бразильской Амазонии объем вырубки деревьев снизился более чем на 75%. С 2011 по 2015 годы Норвегия с теми же целями выделила другой южноамериканской стране, Гайане, $250 млн, передает Kazakhstan Today.

Два года назад Норвегия договорилась с Великобританией и Германией объединить усилия, нацеленные на уменьшение объемов вырубки лесов по всему миру, а теперь страна официально объявила о "нулевой терпимости" к этой сфере экономики. В частности, здесь больше не будет закупаться продукция "лесного происхождения". Как поясняют экологи, бумага уже давно может производиться путем переработки отходов, для получения топлива и строительных материалов существует множество других источников, а необходимость пальмового масла весьма сомнительна. Кроме того, государственный пенсионный фонд изъял из своего портфеля акции целлюлозо-бумажных, угольных и других компаний, наносящих вред лесным массивам, пишет "National Geographic Россия" .

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), за год наша планета лишается от 120 000 до 150 000 квадратных километров леса. WWF приводит наглядное сравнение: это сопоставимо с исчезновением 48 футбольных полей каждую минуту. 15% всех выбросов парниковых газов являются результатом обезлесения. Вырубка лесов также увеличивает эрозию почвы, нарушает круговорот воды и влияет на жизнедеятельность миллионов людей.

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