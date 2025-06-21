Новые водохранилища для полива строят в Туркестанской области

Фото: gov.kz

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Костанай. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 3 июня 2025 года в Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского. Это вторая международная транспортировка в рамках проекта "Возвращение диких лошадей", - 3 июня 2025 года в Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского. Это вторая международная транспортировка в рамках проекта "Возвращение диких лошадей", сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.





Новая группа лошадей прибыла из Пражского зоопарка и венгерского национального парка "Хортобадь". Два военных самолета из Чехии и Венгрии с четырьмя лошадьми на каждом борту вылетели 2 июня.









Животные преодолели долгий путь, занявший почти сутки. Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалыка рано утром 3 июня, и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате "Алтын Дала". Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу. В центре имеется вся необходимая инфраструктура и персонал, чтобы обеспечить их благополучное пребывание", - отметили в комитете.









Вторая группа лошадей успешно перевезена, а первая благополучно прошла период адаптации и готова к жизни в дикой природе под охраной государственных инспекторов резервата "Алтын Дала", - заявил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев.









В сотрудничестве с чешской армией Пражский зоопарк уже во второй раз организовал транспортировку лошадей Пржевальского из Центральной Европы в Казахстан. Животные из европейских зоопарков станут основой для формирования местной популяции в дикой природе. Мы постараемся продолжать этот сложный проект до тех пор, пока на месте не сформируется жизнеспособная и генетически разнообразная популяция", - говорит директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.





Лошадь Пржевальского (керкулан/кертагы) - последний в мире вид дикой лошади. К середине XX века он исчез в дикой природе. С тех пор все сохранившиеся в зоопарках особи были задействованы в программах по восстановлению вида. Проект по восстановлению диких лошадей в Казахстане начался в 2024 году в партнерстве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира, Пражским зоопарком, АСБК, Франкфуртским зоологическим обществом, Нюрнбергским зоопарком, Берлинским зоопарком и Парком животных Берлина (совместно именуемые "Тиерпарк Берлин"), национальным парком "Хортобадь".





Дикие лошади будут реинтродуцированы в Казахстан с использованием успешного опыта предыдущих реинтродукций Пражского зоопарка в Монголию.





Первые 7 лошадей прибыли в июне 2024 года. На протяжении года за лошадьми наблюдали специалисты центра и ветеринары. Животные благополучно пережили свою первую зиму в Тургайской степи с морозами до -30 °C, адаптировались и прошли необходимые ветеринарные процедуры. Двум кобылам - Умбре и Веспе - были установлены GPS-ошейники для отслеживания перемещений группы после выпуска.





Охрана и мониторинг выпущенных животных будут осуществляться государственными инспекторами и специалистами АСБК.





Выпуск первых лошадей Пржевальского в дикую природу Центрального Казахстана - значимый шаг в реализации проекта по восстановлению вида в его исторических местах обитания. Успешный год их пребывания в центре реинтродукции подтверждает эффективность работы команды специалистов и ветеринаров", - сказала исполнительный директор АСБК Вера Воронова.





До 2029 года планируется привоз 40-45 лошадей - этого достаточно для их последующего размножения и формирования устойчивой популяции. Государственный природный резерват "Алтын Дала" на юге Костанайской области выбран для реинтродукции благодаря подходящим природным условиям: хорошие пастбища и наличие воды. Государственные инспекторы будут обеспечивать охрану лошадей после выпуска.





Крупные копытные, такие как лошади и куланы, играют ключевую роль в функционировании степных экосистем. Регулируя растительный покров, они способствуют круговороту веществ на больших расстояниях и формированию плодородных почв. Снижая биомассу растительности, они способствуют уменьшению риска степных пожаров, их навоз и останки служат ресурсом для множества видов беспозвоночных. Сезонные миграции этих животных связывают между собой удаленные участки экосистем. Зимой они прокладывают тропы и расчищают снег, облегчая доступ к корму и воде для других видов. Будучи звеном трофических цепей, копытные обеспечивают питание хищникам и падальщикам.





Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii Poljakov) была включена в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных Казахстана в 2021 году, она также входит в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).