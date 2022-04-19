О причинах смога в столице рассказали в Казгидромете

Фото: 365info.kz

НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Посты экологического мониторинга РГП "Казгидромет" отмечают превышение:

1) по сероводороду: 38 случаев превышения в пределах 1,1 - 3,2 ПДК;

2) по РМ-2,5 (пыль): 76 случаев на уровне 1,1 - 2,2 ПДК;

3) по РМ-10 (пыль): 7 случаев на уровне 1,1 - 1,2 ПДК;

4) по оксиду азота: 30 случаев превышения в пределах 1,0 - 2,5 ПДК;

5) по диоксиду азота: 53 случаев превышения в пределах 1,1 - 3,6 ПДК.

Наиболее загрязнены район поста № 5 (пр. Туран, 2/1) по диоксиду азота, по сероводороду в районе поста № 8 (мкр. Коктал), по РМ-2,5 в районе постов № 6 (ул. Акжол) и № 7 (ул. Туркестан).

В Казгидромете отметили, что влияние на задымление могли оказать пожары в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.





Ранее сообщалось, что на территории дачных обществ Павлодарской области произошел пожар.



