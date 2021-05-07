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Общественный мониторинг будет сопровождать проект по дноуглубительным работам на Каспии

06.05.2021 5158
Общественный мониторинг будет сопровождать проект по дноуглубительным работам на Каспии
Фото: ttf.kz
АТЫРАУ. 6 МАЯ - В ходе круглого стола в Атырауской области представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, компании NCOC, ученые и эксперты в сфере экологии, биологии и географии детально обсудили проект дноуглубительных работ на Каспийском море. В группу общественного мониторинга вошли местные экологи, ученые и экоактивисты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для ознакомления с планом реализации проекта председатель комитета по экологическому регулированию и контроля Зулфухар Жолдасов, а также председатель комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов посетили регион. В рамках визита совместно с экспертами был совершен объезд территории нефтяной компании и рассмотрена цель проекта, его экологическая безопасность.
 

Ученые в области гидрологии и ихтиологии знакомятся с проектом. Мы также представили его общественности. Следует отметить, что дноуглубительные работы будут проводиться не на новых маршрутах, а на уже существующих водных путях, на площади 29 квадратных километров. Это всего 0,03% северо-восточной части моря. Таким образом, существенного воздействия на миграцию рыб и среду обитания птиц нет. Есть способы компенсировать компанией небольшие убытки. Также используются новые технологии для уменьшения мутности моря. Мы ведём постоянный контроль над проектом", - сказал Зулфухар Жолдасов.

 
Руководство компании утверждает, что работы по углублению - это не масштабный проект, а обычная работа.
 

NCOC работает на 5 оффшорных островах. Понижение уровня моря отрицательно сказывается на движении судов, транспортировке и спасательных операциях между островами. Поэтому будем только углублять морские пути. Планов строительства каналов нет. И углубление - это не что-то новое, а повседневная работа в истории Каспийского моря. Маршруты судоходства постоянно углубляются. Следовательно, он не представляет угрозы для окружающей среды. Причем, как утверждают представители общественности, в глубину на 5 метров мы копать не будем. Зона углубления составит 3,5 метра, поэтому работы будут проводиться только на глубине в 1,5 метра. В любом случае, мы проводим регулярный производственный мониторинг для отслеживания воздействия на окружающую среду. Мы понимаем свою ответственность", - отметил заместитель генерального директора компании Ермек Марабаев.

 
Между тем доктор биологических наук Елена Крупа, сообщила, что мутность воды во время дноуглубительных работ оказывает временное воздействие на морские организмы. И море не пострадает.
 

У экосистемы Каспия есть потенциал к восстановлению. Что касается питательной базы морских организмов, то фитопланктон восстанавливается сразу после того, как помутнение, вызванное углублением морского дна, исчезает и спадает. Через месяц зоофланктон, а затем и макросообентос восстанавливаются. И проект не может быть связан с динамикой уровня Каспийского моря, так как нет плана строить канал. На уровень моря влияют течение Урала и Волги, а также климатические факторы", - сказала Елена Крупа.

 
Доктор биологических наук, ихтиолог Аскарбай Камелов пояснил, что проект не влияет и на миграцию рыб.
 

Осетровые в Каспийском море мигрируют двумя путями: на нерест и в поисках пищи. Во время нереста они мигрируют только в прибрежную зону, а не на всю акваторию моря. То есть на данном этапе их не затронет территория, на которой будет реализован проект дноуглубительных работ. А в поисках пропитания они часто уходят на отмели северных регионов. Поэтому этот проект не повлияет на их миграцию", - сказал он.

 
Ранее экологи и общественники потребовали запретить дноуглубительные работы на Каспии.
 

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