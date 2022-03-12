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Организатор слива нечистот в Малую Алматинку ушел от ответственности

11.03.2022, 16:22 5321
Организатор слива нечистот в Малую Алматинку ушел от ответственности
Фото: time.kz
АЛМАТЫ. 11 МАРТА - Бывший директор Илийского районного водоканала Алибек Будугулов, по чьей вине в Малую Алматинку 7 лет сливались нечистоты, приговором Илийского районного суда признан невиновным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2014-м году на реконструкцию и строительство системы канализации Отеген батыра из областного бюджета было выделено 340,2 млн тенге. Подрядчик успел освоить 63,5 млн тенге - финансирование секвестировали. А новое сооружение, которое должно было решить проблемы с канализацией, так и осталось незавершенным", - пишет газета "Время".

 
По данным издания, после очередной аварии Будугулов, вместо того чтобы привести канализационную систему поселка в рабочее состояние, договорился с фирмой своего сына и от коллектора канализационных сточных вод протянул новый трубопровод до Малой Алматинки.
 

За семь лет в реку попало порядка 6 млн кубометров нечистот. В итоге произошло ухудшение состояния реки. Изменился гидрохимический состав воды, ухудшились физико-химические показатели и условия существования водных животных. Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде, составила более 102 млн тенге", - пишет газета.

 
Между тем река проходит через весь поселок и впадает в Капшагайское водохранилище.
 

Департаментом экологии было организовано исследование воды, которое показало превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ азота аммонийного и нитритов", - сообщает издание.

 

Несмотря на эти нарушения, приговором Илийского районного суда бывший директор предприятия Алибек Будугулов, организовавший незаконный сброс нечистот в реку и глобальное загрязнение окружающей среды, был признан невиновным", - цитирует газета прокуратуру Илийского района. 

 
В настоящее время приговор районного суда опротестован в апелляционном порядке.
 

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Замакима Жанаозена оштрафовали на 100 МРП за мусорные свалки

10.03.2022, 20:02 9496
АКТАУ. 10 МАРТА - Космическим мониторингом, проведённым АО "НК "Казакстан Гарыш сапары", выявлены незаконные свалки мусора в 103 точках Мангистауской области, из них 38 расположены в Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К административной ответственности привлечен заместитель акима Жанаозена и оштрафован на сумму 306 300 тенге, сообщает "Лада". 
 
После выявления незаконных свалок представители департамента экологии Мангистауской области и областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования встретились с заместителем акима Жанаозена Бериком Изгалиевым, провели разъяснительную работу и рекомендовали решить вопросы касательно уборки незаконных свалок в пределах своей компетенции. Однако городским акиматом должным образом ничего предпринято не было.
 

Следует отметить, что заместитель акима Берик Изгалиев несет ответственность за благоустройство города и близлежащих населённых пунктов в соответствии с должностной инструкцией. Таким образом, в действиях акимата выявлены нарушения требований пункта 2 статьи 344 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". То есть, нарушение экологических требований по управлению отходами. В связи с чем, государственным экологическим инспектором департамента экологии Мангистауской области было возбуждено административное дело в отношении заместителя акима Жанаозена и наложен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (306 300 тенге)", - сообщили в департаменте экологии региона.

 
Также в ведомстве отметили, что в целом по стране с помощью проведенного в этом году космического мониторинга выявлено 6412 несанкционированных стихийных свалок, из них только 103 относятся к Мангистауской области и в настоящее время 64 из них убраны.
 
Напомним, в конце января в Казахстане приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК утверждены правила управления коммунальными отходами.
 

В каких городах Казахстана чаще всего фиксируется превышение предельного уровня загрязняющих веществ в воздухе

08.03.2022, 11:51 18811
В каких городах Казахстана чаще всего фиксируется превышение предельного уровня загрязняющих веществ в воздухе
АЛМАТЫ. 8 МАРТА - РГП "Казгидромет" представил еженедельную справку о качестве атмосферного воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации экологов, за период с 1 по 7 марта 2022 года были зарегистрированы следующие показания:
 
Нур-Султан - зафиксировано 786 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы Байтурсынова;
 
Алматы - зафиксировано 367 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе;
 
Жезказган - зафиксировано 178 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М.Жамиля, 4в;
 
Атырау - зафиксировано 42 случая превышения предельно допустимой концентрации, воздух наиболее загрязнен в районе улицы Сырдарья, 3;
 
Караганда - зафиксировано 809 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-я Кочегарка (Пришахтинск);
 
Шымкент - зафиксировано 98 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Нурсат.
 

В городах Балхаше, Петропавловске и Темиртау ни на одном ПНЗ не зафиксировано случаев превышения ПДК загрязняющих веществ… Случаев экстремально высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ", - говорится в сообщении Казгидромета.

 
Отмечается, что мониторинг атмосферного воздуха в Алматы проводится на 16 постах, из них 11 автоматических постов и 5 постов ручного отбора проб.

Напомним, Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов.
 

В Минэкологии подтвердили факт сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Караколь

05.03.2022, 13:28 30431
Фото: telegram/EcoMedia
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в городе Актау в отношении филиала частной компании Aktau tourism city ltd по факту сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Караколь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проверка подтвердила факт сброса сточных вод, тем самым нарушены требования пункта 8 статьи 222 Экологического кодекса РК", - сообщили в Минэкологии.

 
Согласно статье, "не допускается сброс сточных вод независимо от степени их очистки в поверхностные водные объекты в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведенных для купания".
 
На сегодняшний день компания демонтировала трубу, через которую осуществлялся сброс дихлорированных бассейновых вод, проводятся работы по демонтажу второй трубы. Работа выполняется в рамках выданных департаментом экологии предписаний.
 
В ведомстве отметили, что компания сливала воду из бассейнов и других источников после очистки морской воды на опреснительной установке.
 

Вместе с тем анализ проб воды установил сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам", - подчеркнули в министерстве.

 
По его информации, с 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с КОС (канализационно-очистных сооружений. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) компанией не производилась биологическая очистка сточных вод. 
 
По результатам проверки в отношении Aktau tourism city ltd возбуждено шесть административных дел. 
 

Департаментом экологии инициировано письмо в ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области" по вопросу отзыва ранее выданного компании разрешения на эмиссию в окружающую среду", - резюмировали в Минэкологии.

 
Напомним, ранее в районе баз отдыха близ Актау были обнаружены трубы, из которых сточные воды попадали прямо в море.

Также в середине февраля блогер и экоактивист Азамат Сарсенбаев в своем Instagram рассказал, что в озеро Караколь, находящееся на территории Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника, сливают сточные воды из близлежащего отеля.
 

В Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением водой фермеров двух областей

28.02.2022, 12:40 47851
В Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением водой фермеров двух областей
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Из-за недостаточной наполняемости Шардаринского водохранилища в Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей, а также осложнение экологической обстановки в Приаралье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серика Кожаниязова, в настоящее время в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе накоплено воды на 770 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. С начала межвегетационного периода низовья реки Сырдарьи недополучили более 2 млрд кубометров воды.
 
В связи с этим могут возникнуть проблемы по обеспечению поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей и осложнение экологической обстановки в Приаралье.
 

Сливные трубы в море обнаружены в районе баз отдыха близ Актау

28.02.2022, 10:12 49126
Сливные трубы в море обнаружены в районе баз отдыха близ Актау
Фото: lada.kz
АКТАУ. 28 ФЕВРАЛЯ - Жители Актау обеспокоены установкой сливных труб с выходом в море на одном из участков в районе баз отдыха.
 
Пластиковые трубы отдыхающие заметили на прошлых выходных на земельном участке, расположенном между базами отдыха WestHome и домом отдыха "Сая", примерно в 13 километрах от Актау. На данной территории последний год-полтора ведется активное строительство, сообщает портал "Лада".

 

Насколько мне известно, этот участок переходил из рук в руки. Кому он принадлежит на сегодняшний день, я не знаю, но якобы им владеют какие-то высокопоставленные лица. Тем временем море стало отступать и оголились вот эти трубы, а на берегу у нас стала появляться пена. Есть ли у них разрешение на слив и что это вообще сливается?" - задался вопросом владелец частного домика у соседствующей рядом базы отдыха Анатолий.

 
В природоохранной прокуратуре сообщили, что данным фактом поручено заниматься специалистам департамента экологии. 

Они уже побывали на этом месте, но информацию до сих пор не предоставили", - информирует издание.

 

В этом году в реке Урал ожидается маловодье

26.02.2022, 19:23 57001
В этом году в реке Урал ожидается маловодье
Фото: uralskweek.kz
УРАЛЬСК. 26 ФЕВРАЛЯ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов отметил, что в этом году в реке Урале ожидается маловодье. Он напомнил, что маловодье в бассейне реки Урал началось с 2018 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этом году продолжится цикл маловодья. 70% воды в реке набирается именно во время весенних паводков, и они имеют ключевое значение в состоянии Урала, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

До 80% паводковых вод задерживаются на водохранилищах на территории России и Казахстана. Для улучшения ситуации в бассейне реки именно в маловодные годы в октябре 2020 года прописали единую дорожную карту активации сотрудничества по проведению исследований в бассейне реки Урал, по которой проводятся совместные исследования. По результатам исследований будут выработаны рекомендации по обеспечению паводкового стока близких к максимальным расходам путём совмещения пиков половодья по притокам и режим работ водохранилищ", - рассказал Серик Кожаниязов на совещании в областном акимате.

 
Стоит отметить, что в 2021 году также утвердили программу казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал. Предусмотрены реконструкция и строительство очистных сооружений, реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена, очистка и восстановление водных объектов бассейна рек, проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению и сохранению биоразнообразия бассейнов рек.
 
В 2022 году из республиканского бюджета выделено 7,5 миллиарда тенге, в том числе на реконструкцию Кирово-Чижинского канала, перекачку волжской воды из России, разработку ПСД строительства водохранилища в посёлке Жалпактал и начало реконструкции Кировского водохранилища.
 
20 декабря заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос касательно снижения уровня воды в реке Урал, сообщил, какие меры принимает правительство.
 

Жители села Туркестанской области пожаловались на едкий дым из теплиц

22.02.2022, 11:32 74756
ТУРКЕСТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Жители поселка Сарыагашского района задыхаются от едкого дыма. Он идет со стороны теплиц, которые расположены всего в нескольких километрах от села, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
От едкого дыма задыхаются жители Сарыагашского района. Предприниматели построили теплицы рядом с сельским округом Жибек-Жолы. Из-за этого, как говорят жители, ухудшилась экология. Люди стали чаще жаловаться на заболевания легких, сообщает издание Otyrar.kz.
 
По информации издания, черный дым проникает в дома местных жителей. Для фильтрации воздуха сельчане вешают на окна марлю, но и она не помогает. Ткань покрывается черной сажей. Жители пытаются с пониманием отнестись к аграриям, поэтому выдвигают несколько требований.
 

У нас есть всего два требования. Во-первых, пусть удлинят трубу. Потому что если труба будет выше, дым будет уноситься ветром. Во-вторых, пусть установят новый фильтр, чтобы на нас не падали вредные вещества. Это все приходит к нам с воздуха. Экология ухудшилась. Раньше в нашем поселке был самый чистый горный воздух, а теперь он у нас самый грязный", - заявила местная жительница Сауле Бабамуратова.

 
Аграрии с жалобами соглашаются. Земледельцы уверяют, что стараются сделать все возможное для устранения загрязнения воздуха. Но пока в село не проведут газопровод, проблема решена не будет.
 

В настоящее время полностью отказаться от угля мы не готовы, так как у нас нет газа. Газификация еще в плане, и неизвестно, проведут ее или нет. Если мы не будем топить теплицы, весь урожай замерзнет", - отметил предприниматель Нуржан Делишев.

 
Районные чиновники знают об этой проблеме. Они уверяют, что за это отвечают областные чиновники.
 

В компетенцию аграрного ведомства вопрос экологии не входит. За это отвечает областное управление экологии", - заявил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сарыагашского района Алайдар Амирханов.

 
По информации издания, в селе Жибек-Жолы живут порядка 20 тысяч человек. И при отсутствии газа все топят углем. Жители села просят областных чиновников и министерство обратить внимание на их просьбы.
 

О загрязнении озера Караколь сточными водами рассказал известный блогер

16.02.2022, 15:00 94311
О загрязнении озера Караколь сточными водами рассказал известный блогер
Фото: кадр из видео Азамата Сарсенбаева
МАНГИСТАУ. 16 ФЕВРАЛЯ - В озеро Караколь, находящееся на территории Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника, сливают сточные воды из близлежащего отеля. Об этом рассказал на своей странице в instagram известный блогер Азамат Сарсенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Rixos, сливная труба и заповедник Караколь… Я конечно понимаю, что нужно развивать туризм, создавать условия для бизнеса, но при всем при этом, инвесторам не стоило бы забывать, что они делают свой бизнес в цивилизационный стране, а не в какой-то там богом забытой стране. Неужели нельзя всё сделать по-человечески? Я не сомневаюсь, что Риксос прежде чем сливать свою воду, предварительно хоть как-то проводит ее через свои очистные сооружения, но при всем при этом, это никак не оправдывает факта непонятных сбросов в заповедную зону", - пишет блогер. 

 
Он отметил, что лишние отходы в озеро сливают также владельцы баз отдыха, санаториев и местные предприниматели.
 

Ждем ответа от департамента экологии и управления природопользования области", - написал Сарсенбаев. 

 
 
Ранее блогер опубликовал на YouTube красивый ролик о возвращении фламинго на озеро Караколь. 
 
 

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