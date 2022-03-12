Организатор слива нечистот в Малую Алматинку ушел от ответственности

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АЛМАТЫ. 11 МАРТА - Бывший директор Илийского районного водоканала Алибек Будугулов, по чьей вине в Малую Алматинку 7 лет сливались нечистоты, приговором Илийского районного суда признан невиновным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2014-м году на реконструкцию и строительство системы канализации Отеген батыра из областного бюджета было выделено 340,2 млн тенге. Подрядчик успел освоить 63,5 млн тенге - финансирование секвестировали. А новое сооружение, которое должно было решить проблемы с канализацией, так и осталось незавершенным", - пишет газета "Время".
По данным издания, после очередной аварии Будугулов, вместо того чтобы привести канализационную систему поселка в рабочее состояние, договорился с фирмой своего сына и от коллектора канализационных сточных вод протянул новый трубопровод до Малой Алматинки.
За семь лет в реку попало порядка 6 млн кубометров нечистот. В итоге произошло ухудшение состояния реки. Изменился гидрохимический состав воды, ухудшились физико-химические показатели и условия существования водных животных. Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде, составила более 102 млн тенге", - пишет газета.
Между тем река проходит через весь поселок и впадает в Капшагайское водохранилище.
Департаментом экологии было организовано исследование воды, которое показало превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ азота аммонийного и нитритов", - сообщает издание.
Несмотря на эти нарушения, приговором Илийского районного суда бывший директор предприятия Алибек Будугулов, организовавший незаконный сброс нечистот в реку и глобальное загрязнение окружающей среды, был признан невиновным", - цитирует газета прокуратуру Илийского района.
В настоящее время приговор районного суда опротестован в апелляционном порядке.