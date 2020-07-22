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Озера Кобейтуз и Коржинколь отдадут частникам на 49 лет

21.07.2020, 18:37 6481
Кокшетау. 21 июля. Kazakhstan Today - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области объявило конкурс по предоставлению двух озер в обособленное пользование, передает Kazakhstan Today. 
 
Передать частникам в рекреационных целях хотят озера Кобейтуз и Коржинколь на 49 лет.
 
Перечень необходимой конкурсной документации можно получить в ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области" или на сайте www.upr.akmo.gov.kz.
 
Крайний срок представления конкурсной документации - 27 июля 2020 года, до 12.00. Конкурс состоится 27 июля 2020 года, в 15.00.
 
Напомним, в последнее время в соцсетях распространяются сообщения о масштабном загрязнении Розового озера. Экологи выехали на Кобейтуз, откуда в последнее время массово вывозят уникальную соль на продажу.
 

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