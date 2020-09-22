Озвучены результаты проб воды озера Бурабай

Кокшетау. 21 сентября. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" опубликовал результаты проб воды озера Бурабай, где погибла рыба, передает Kazakhstan Today.

В связи с сообщением в социальных сетях о гибели рыбы на озере Щучинско-боровской курортной зоны 14 сентября 2020 года филиал РГП "Казгидромет" по Акмолинской области провел внеплановый отбор и анализ проб поверхностных вод на пяти точках озера Бурабай:

1 точка: место гибели рыбы;

2 точка: 250 метров вправо, от места гибели рыбы;

3 точка: 500 метров вправо от места гибели рыбы;

4 точка: 250 метров в левую сторону от места гибели рыбы;

5 точка: 500 метров в левую сторону от места гибели рыбы.

Результаты анализа воды по БПК5 находятся в пределах нормы (2,22-5,67 миллиграмма на кубический дециметр) и превышения концентрации тяжелых металлов не обнаружены", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

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