По периметру Алматы появится 19 новых экопостов

Рассмотрев запрос касательно обращений жителей города Алматы по вопросу качества атмосферного воздуха, сообщаю следующее. Во исполнение поручения Главы государства от 2 мая 2020 года касательно улучшения экологии в городах Нур-Султана и Алматы межведомственной рабочей группой разработана и утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем указанных городов, которая предусматривает мероприятия по снижению выбросов теплоэнерговырабатывающих предприятий на угле, домов частного сектора и автотранспорта, исключение риска нарушения воздушной циркуляции, озеленение и так далее", - говорится в ответе премьер-министра.
По расчетам в 2019 году на долю теплоисточников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Алматы приходится 34%, в том числе ТЭЦ-2 - 26% (37,8 тысячи тонн) и ТЭЦ-3 - 8% (11,7 тысячи тонн).
В целях снижения загрязняющих веществ в атмосфере правительством и общественностью города Алматы одобрен вариант модернизации котлов Алматинской ТЭЦ-2 на газ, который позволит снизить выбросы ТЭЦ-2 на 83% (с текущих 37 до 6 тысяч тонн).
В ответе на депзапрос также сказано, что акиматом Алматы начаты работы по введению временного ограничения на передвижение грузового транспорта в историческом центре и пределах малого транспортного кольца Алматы.
По данным Министерства внутренних дел в рамках реализации программы "Таза ауа - Жангаа дауа" на въезде в Алматы функционирует 10 экологических постов, осуществляющих мониторинг автотранспорта с выхлопами, превышающими предельно-допустимые нормы.
На сегодняшний день акиматом Алматы ведутся работы по устройству еще 19 экопостов по периметру города для автотранспорта въезжающие в город.
Информация по автотранспортным средствам, не соответствующих установленным экологическим требованиям, будет передаваться по системе "Сергек" в Департамент полиции города Алматы для оперативного отслеживания и ограничения их передвижения по городу.
Все эти мероприятия направлены на улучшение экологического состояния города и увеличение пропускной способности дорожной сети", - говорится в ответе премьер-министра.
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