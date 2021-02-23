По периметру Алматы появится 19 новых экопостов

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил на депутатский запрос касательно обращений жителей Алматы по вопросу качества атмосферного воздуха, передает Kazakhstan Today.

Рассмотрев запрос касательно обращений жителей города Алматы по вопросу качества атмосферного воздуха, сообщаю следующее. Во исполнение поручения Главы государства от 2 мая 2020 года касательно улучшения экологии в городах Нур-Султана и Алматы межведомственной рабочей группой разработана и утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем указанных городов, которая предусматривает мероприятия по снижению выбросов теплоэнерговырабатывающих предприятий на угле, домов частного сектора и автотранспорта, исключение риска нарушения воздушной циркуляции, озеленение и так далее", - говорится в ответе премьер-министра.

По расчетам в 2019 году на долю теплоисточников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Алматы приходится 34%, в том числе ТЭЦ-2 - 26% (37,8 тысячи тонн) и ТЭЦ-3 - 8% (11,7 тысячи тонн).

В целях снижения загрязняющих веществ в атмосфере правительством и общественностью города Алматы одобрен вариант модернизации котлов Алматинской ТЭЦ-2 на газ, который позволит снизить выбросы ТЭЦ-2 на 83% (с текущих 37 до 6 тысяч тонн).

В ответе на депзапрос также сказано, что акиматом Алматы начаты работы по введению временного ограничения на передвижение грузового транспорта в историческом центре и пределах малого транспортного кольца Алматы.

По данным Министерства внутренних дел в рамках реализации программы "Таза ауа - Жангаа дауа" на въезде в Алматы функционирует 10 экологических постов, осуществляющих мониторинг автотранспорта с выхлопами, превышающими предельно-допустимые нормы.

На сегодняшний день акиматом Алматы ведутся работы по устройству еще 19 экопостов по периметру города для автотранспорта въезжающие в город.

Информация по автотранспортным средствам, не соответствующих установленным экологическим требованиям, будет передаваться по системе "Сергек" в Департамент полиции города Алматы для оперативного отслеживания и ограничения их передвижения по городу.

Все эти мероприятия направлены на улучшение экологического состояния города и увеличение пропускной способности дорожной сети", - говорится в ответе премьер-министра.

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