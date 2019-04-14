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Почти семь тысяч деревьев посадили в Алматы за один день

13.04.2019, 14:47 5266
Почти семь тысяч деревьев посадили в Алматы за один день
Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - Только за один день в рамках общегородской акции "Jasyl Meken" в Алматы высадили почти семь тысяч деревьев, передает Kazakhstan Today.
 
Среди высаженных пород деревьев ясень, береза, липа, дуб, клён, акация, ель и другие. Многие из этих пород хорошо адаптируются в горной местности и неприхотливы в уходе. Но самое главное - они будут насыщать кислородом городскую атмосферу, что пойдет на пользу экологии города. Высаженные деревья украсили улицы и скверы районов.
 
На приглашение участвовать в акции откликнулись более 120 тысяч горожан, в том числе представители общественных и молодежных объединений, члены городского филиала партии "Nur Otan", госслужащие, юридические лица, молодежь и другие, сообщили в пресс-службе акима Алматы.
 
Параллельно с высадкой деревьев в районах проведена санитарная очистка улиц, дворовых территорий, мест общего пользования, арычной сети, а также русел и берегов рек. Для вывоза собранного мусора было задействовано почти 900 единиц спецтехники.
 
В рамках зеленой акции вдоль ВОАД от улицы Диваева до улицы Одесская посажено 557 деревьев, в том числе 100 дубов, 175 лип, 100 багряников (церцисов), 75 катальп, 25 берез и 82 ели. 
 
Всего этой весной в Алматы планируется высадить более 12 тысяч деревьев.
 

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