Подозреваемых в отстреле краснокнижных животных задержали в Алматинской области

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Подозреваемых в отстреле краснокнижных животных задержали в Алматинской области23.10.2018
Экология  17:44

Талдыкорган. 23 октября. Kazakhstan Today - В рамках республиканской отработки "Браконьер" полицейские Алматинской области совместно с сотрудниками природоохранных органов выявили за три дня 29 фактов незаконной охоты, 1 факт незаконной порубки ценных пород деревьев и 5 фактов незаконной добычи рыбных ресурсов, передает Kazakhstan Today.

"У нарушителей изъято 6 единиц огнестрельного оружия, вырубленный саксаул и незаконно добытые туши животных и птиц. По четырем фактам возбуждено уголовное производство, так как в действиях задержанных лиц усмотрены нарушения, предусмотренные уголовным законодательством", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

Задержание браконьеров произведено на территории Иле-Алатауского национального парка, Балхашского и Илийского районов, а также на Капшагайском водохранилище.

"В Балхашском районе полицейские совместно с инспекторами "Охотзоопрома" задержали трех мужчин, в автомашинах которых обнаружены и изъяты две разделанные туши, предположительно джейрана, занесенного в Красную книгу. У подозреваемых также было изъято нарезное и гладкоствольное оружие. Задержан житель Енбекшиказахского района, охотившийся на фазанов с оснащенным оптическим прицелом оружием в Иле-Алатауском заповеднике. На Капшагае задержали рыбаков-браконьеров, которые с использованием запрещенных сетей из моноволокна незаконно добывали судака", - отметили в полиции.

Как выяснилось, полицейская отработка продлится в регионе по 24 октября включительно.
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