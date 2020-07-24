Полиция нашла вывозивших соль с озера Кобейтуз

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Полиция установила личности граждан, которые вывозили соль с розового озера Кобейтуз, передает Kazakhstan Today.

Об этом 23 июля в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.

У нас не только это озеро на учете. По продаже соли тоже работаем. Установили тех лиц, которые выдавали эту соль за лечебную. В кодексе об административной ответственности есть соответствующие статьи. Там не по одной, а по нескольким статьям привлекаются", - сообщил представитель министерства.

При этом казахстанцев, которые эту соль покупали, к ответственности привлекать не будут.

Мы работаем по соцсетям. Большинство фактов, связанных с нелегальной продажей лекарств либо препаратов, которые выдаются за лекарственные средства, как раз связаны с этой работой. Мы так выходим на этих горе-продавцов, которые в этот период пытаются нажиться на потребностях людей, которые нуждаются в медицинской помощи", - пояснил Калайчиди.

Розовое озеро Кобейтуз стало местом отдыха жителей и гостей столицы. Спустя несколько недель активных визитов водоем почернел. Выяснилось, что соль с берега сгребали мешками и продавали под видом лекарства от болезней, включая коронавирус.

Накануне министр экологии Магзум Мирзагалиев сообщил , что посещение розового озера Кобейтуз запретили до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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