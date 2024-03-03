Популяцию лошади Пржевальского намерены возродить в Казахстане

В Казахстане в качестве наиболее благоприятного места для реинтродукции лошади Пржевальского определена территория государственного природного заповедника "Алтын Дала"

Фото: rgo.ru

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Костанай. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Реинтродукция лошади Пржевальского будет осуществляться в Костанайской области, сообщил на на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев.





Как сообщил глава комитета, 24 апреля 2023 года в рамках казахстанско-чешского бизнес-форума был подписан меморандум между Комитетом лесного хозяйства и животного мира и Пражским зоопарком по акклиматизации диких лошадей на территорию Казахстана. В Казахстане в качестве наиболее благоприятного места для реинтродукции лошади Пржевальского определена территория государственного природного заповедника "Алтын Дала", расположенного в Костанайской области.





Усилена материально-техническая база резервата, установлен специальный вольер. По итогам переговоров первую группу лошадей, 7-8 голов, привезут в июне этого года", - сказал Тургамбаев.





Лошадь Пржевальского полностью исчезла из дикой природы в конце 1960-х годов. Вместе с тем специальные программы разведения европейских зоопарков позволили создать в неволе достаточно сильную популяцию, чтобы ее можно было реинтродуцировать в страны, где раньше обитал вид. Дикие лошади будут реинтродуцированы в Казахстан с использованием успешного опыта предыдущих реинтродукций Пражского зоопарка в Монголию в 2012-2019 годах.





В этом году мы хотим снова использовать самолеты CASA для перевозки лошадей в Казахстан. Полетят два самолета данного типа: один из Праги, другой - из Берлина. На них мы привезем первые 8 лошадей. Оба самолета вылетят в понедельник, 3 июня этого года. На борту самолетов будут ветеринары, журналисты. Полеты будут проходить с двумя остановками - в Стамбуле и Баку для дозаправки. В ближайшие годы мы хотим перевести сюда не менее 40 лошадей Пржевальского", - сказал директор Пражского зоопарка Мирослав Бобэк.





Посадка самолетов планируется в Аркалыке, затем лошади будут доставлены наземным транспортом в акклиматизационные загоны.



