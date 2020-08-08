Павлодар. 7 августа. Kazakhstan Today - Пойме реки Иртыш могут придать статус особо охраняемой территории - соответствующий проект сейчас готовит Минэкологии, сообщил на встрече с общественностью Павлодара министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

Идёт доработка ранее незавершённого ТЭО по приданию статуса резервата пойме реки Иртыш. Сегодня в Казахстане около 9% территории имеет статус особо охраняемой. По рекомендации ООН и других международных организаций, этот показатель в течение 10 лет нужно довести до 12%. Как раз таки пойма реки Иртыш может войти в список таких территорий", - сказал он.

С экоактивистами были также обсуждены актуальные вопросы экологии региона. По словам министра, по Павлодарской области сейчас разрабатывается проект Дорожной карты, в которой будут обозначены меры для улучшения экологической обстановки в регионе. При этом в министерстве настроены на совместную работу с общественностью города.

На встрече были также затронуты вопросы внедрения наилучших доступных технологий на предприятиях (НДТ), расширения зелёных насаждений, улучшения экологической культуры населения и ужесточения штрафов за нарушения экологического законодательства.

Так, в ответ на запрос общественности не строить больше токсичных производств в Павлодаре министр ответил, что в Казахстане планируется внедрить международную практику по лимитам на уровень загрязнения в том или ином населенном пункте или регионе. В новом Экологическом кодексе заложены соответствующие нормы.

В любом случае при строительстве любого вредного производства есть возможность общественных слушаний. Также в проекте нового Экокодекса заложены пункты об усилении влияния общественности на прохождение проектов. По вашему вопросу о зелёных насаждениях, мы заложим это в Дорожную карту. Посадку деревьев планируем включить в План природоохранных мероприятий у предприятий, загрязняющих окружающую среду. Мы обсудим это и с компанией ERG. Также планируется ужесточить нормативно-правовую базу за вырубку деревьев, требовать компенсационную посадку деревьев и уход за ними в течение трёх лет", - отметил министр.

Обсуждая тему низкой экологической культуры населения, которое допускает выброс мусора, спил деревьев, парковку в неустановленных местах и т.д., министр отметил, что будет ужесточено наказание за подобные нарушения. Также на следующей неделе, по его словам, планируется проведение в режиме онлайн круглого стола совместно с Министерством образования по введению в школах предмета по экологической культуре.

Кстати, на встрече прозвучала поддержка инициативы президента РК о внедрении предмета экологии как обязательного в средних и высших учебных заведениях страны.

Что касается новых технологий, то в проект нового Экологического кодекса мы внедрили норму наилучших доступных технологий (НДТ). На них должны перейти около 1300 предприятий первой категории, то есть внедрить такие технологии, которые позволят в разы снизить объемы выбросов. Если мы переведем на НДТ хотя бы 50 предприятий, которые больше всего загрязняют окружающую среду, то уже решим вопрос на 80%. Аудит предприятий в этом направлении мы уже начали. В Европе на внедрение НДТ ушло 15 лет. В Казахстане также к 2035 году все действующие предприятия должны перейти на НДТ. Все предприятия, построенные с 2025 года, уже должны иметь работающие НДТ. Государство при этом готово отказаться от платы за эмиссии, чтобы у предприятий был стимул сэкономленные деньги вложить во внедрение НДТ", - сказал Мирзагалиев.

Он отметил, что все поднимаемые сегодня вопросы мы предусмотрели в проекте нового Экологического кодекса.

Но в нем нужно сохранить баланс между экологией и экономикой. Хотел бы поблагодарить экоактивистов города за большую работу по привлечению внимания к экологическим проблемам региона", - отметил Мирзагалиев.

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