Правительство одобрило проект газификации Алматинской ТЭЦ-2

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - На совещании под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина принято решение по проекту модернизации Алматинской ТЭЦ-2, передает Kazakhstan Today.

Из четырех рассматриваемых вариантов модернизации тепловой электростанции, с учетом общественного мнения, одобрен перевод ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции действующих энергетических котлоагрегатов, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Отмечается, что выбранный вариант газификации ТЭЦ позволяет использовать имеющуюся подводящую и отводящую инфраструктуру. При этом минимизируется воздействие на окружающую среду - отсутствуют выбросы оксидов серы, золы, низкий уровень выбросов оксидов азота и углекислого газа.

Проект будет реализован поэтапно к концу 2025 года.

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