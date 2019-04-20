При поднятии затопленного судна в районе Баутино произошла незначительная утечка нефтепродуктов

Актау. 19 апреля. Kazakhstan Today - При поднятии затопленного судна в районе Баутино в Мангистауской области произошла незначительная утечка нефтепродуктов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, 9 апреля в департамент экологии по Мангистауской области поступила информация нацкомпании "Актауский международный торговый порт" об обнаружении масляного пятна в грузовом районе Баутино. Специалисты лабораторно-аналитического контроля совместно с РГП "Казгидромет" отобрали пробы воды.

Также департамент экологии по Мангистауской области провел внеплановую проверку ТОО "West Commerce Trade", по результатам которой установлена незначительная утечка нефтепродуктов на площади 40 квадратных метров во время поднятия затопленного судна из воды на поверхность, проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что, согласно результатам анализа проб воды, выявлено превышение предельно допустимой концентрации по меди - 149 мг/л и нефтепродукту - 0,158 мг/л. За допущенные нарушения экологического законодательства ТОО "West Commerce Trade" привлечено к административной ответственности по статьям 324 и 327 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", отметили также в пресс-службе.





В настоящее время департаментом производятся расчеты по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде. Участок, загрязненный нефтепродуктами, ликвидирован.

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