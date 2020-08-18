Причиной загрязнения озера Пархач в Алматы могли стать канализационные отходы

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - По результатам анализа главных ионов, тяжелых металлов и БПК5 (биологическое потребление кислорода), выявлено превышение предельной нормы по биохимическому потреблению кислорода за 5 суток, передает Kazakhstan Today.

Превышение предельной нормы указывает на загрязнение водоема органическими веществами это могут быть канализационные отходы, плохая работа очистных сооружений и тому подобное.

Ранее РГП "Казгидромет" сообщало , что по случаю обнаружения мертвых рыб на озере Пархач в Турксибском районе, 12 августа филиал РГП "Казгидромет" по Алматы провел внеплановый выезд и отбор проб воды озера Пархач и информировал о результатах анализа проб первого дня. Результаты показали превышение нормы по химическому потреблению кислорода (11-кратное превышение). Это говорит о загрязнении водоема органическими веществами.

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