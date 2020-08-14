Специалисты РГП "Казгидромет" взяли пробы воды озера Пархач в Алматы

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today -По случаю обнаружения мертвых рыб на озере Пархач в Турксибском районе Алматы, 12 августа филиал РГП "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по Алматы провел внеплановый выезд и отбор проб воды озера, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РГП "Казгидромет", анализ качества воды выполняется по 44 физико-химическим показателям.

По результатам анализа первого дня отмечено, что вода очень мутная (прозрачность-9) и имеет запах гнилой рыбы.

По результатам лабораторного анализа было зафиксировано 11-кратное превышение предельной нормы по химическому потреблению кислорода. Это говорит о загрязнении водоема органическими веществами.

В настоящее время продолжается выполнение анализа воды по главным ионам, тяжелым металлам и биохимическому потреблению кислорода за 5 суток, результаты которых будет опубликованы дополнительно.

Ранее Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщило , что комиссия из департамента экологии Алматы, РГП "Казгидромет" и инспекции Алматы по лесному хозяйству и животному миру выехала на загрязненное озеро Пархач, где отмечается массовая гибель рыбы. Пробы воды было решено взять после того, как житель Алматы снял на видео грязный берег озера Пархач с мертвой рыбой на берегу.

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