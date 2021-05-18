Природный резерват предлагают создать на пути миграции уральских сайгаков

УРАЛЬСК. 17 МАЯ - По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев посетил с рабочей поездкой Западно-Казахстанскую область. В ходе поездки он обсудил с учеными, экологами и местными жителями охрану сайгаков на пути их миграции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители Жанибекского, Казталовского, Бокейординского, Жангалинского районов выдвинули свои предложения по сохранению пастбищ и водоснабжения. Магзум Мирзагалиев отметил, что к текущей ситуации необходимо отнестись серьезно и для решения проблемных вопросов создана специальная рабочая группа. В нее входят представители министерств экологии, сельского хозяйства, образования и науки, а также международных организаций и институтов, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Для оперативного завершения исследований будут приняты все меры. В качестве решения Магзум Мирзагалиев предложил три варианта.

Во-первых, создание государственного природного резервата "Бокейорда" общей площадью 343 040,1 гектара, а также Ащыозекского государственного природного заказника общей площадью 314 505,1 гектара. Для этого все основания готовы. Будут созданы новые рабочие места для местных жителей. Во-вторых, выявление источников воды в этом заповеднике с участием геологов и подготовка искусственного водоема для сайгаков. Это необходимо не только для сайгаков, но и для населения. В-третьих, будет рассмотрен вопрос проведения части уральской популяции сайгаков по правобережью Урала", - рассказал министр.

В свою очередь, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев отметил, что в созданную рабочую группу войдут представители местных крестьянских хозяйств, все исследования и мероприятия будут проводиться открыто.

По мнению заведующего лабораторией териологии Института зоологии МОН РК Алексея Грачева, сейчас вопрос регулирования численности сайгаков вообще нельзя затрагивать.

Прежде чем принять какое-либо решение, необходимо детально изучить вопрос. Государство в свое время потратило огромные ресурсы для восстановления численности сайгаков. Сейчас она находится лишь на стадии восстановления, то есть, еще не достигла своего максимума. Поэтому ни о каком изъятии в настоящее время не может идти и речи", - сказал ученый.

Западно-Казахстанская область - регион с наибольшим скоплением сайгаков в стране. По данным учета 2019 года, на территории ЗКО насчитывалось 217 тыс. сайгаков. В 2020 году из-за пандемии учет не проводился. До 2023 года использование сайгаков в иных целях, кроме научных, запрещено законом.

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