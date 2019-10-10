Проблемы опустынивания земель и улучшения экологии обсудили специалисты из Центральной Азии в Алматы

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы прошел региональный форум стран Центральной Азии, где обсуждались вопросы сохранения биоразнообразия, деградации земель, опустынивания и изменения климата, передает корреспондент агентства.

Данный форум проходил по инициативе ПРООН (Программа развития ООН) с участием 70 специалистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. По словам старшего технического советника ПРООН (UNDP) Элли Кодси, на встрече в Алматы собрались ученые, практики и люди, принимающие решения, чтобы обсудить вопросы профилактики опустынивания земель, а также скоординировать совместные мероприятия по смягчению последствий изменения климата на уровне стран и регионов.

Проблема деградации земель и опустынивания очень известна в Центральной Азии. Сегодня было сказано, что от 50 до 80% земель в стране подвержены этому, что негативно сказывается не только на производстве продуктов питания, но и на нехватке воды и ее использования в сельском хозяйстве", - отметил эксперт ПРООН.

В свою очередь, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев призвал на экспортном уровне выработать шаги по борьбе с дальнейшим опустыниванием и деградацией земель.

Казахстан сегодня активно работает с международными организациями в борьбе с этими явлениями. Надо отметить, что за 15 лет мы реализовали более 30 проектов на сумму $52 млн. Один из этих проектов - это посадка на высушенном дне Арала черного саксаула. Мы смогли создать 56 тыс. гектаров саксаула, который сегодня уже имеет высоту в 3-4 метра, и фактически мы снизили процесс ветровой эрозии и поднятия в воздух огромных объемов солевой пыли, которые, оседая на полях и на других пастбищах, приводят к засолению", - проинформировал вице-министр.

По его информации, в Казахстане проблемы деградации затрагивают от 4 до 10% посевных земель, от 20 до 60% пастбищ, а в лесном фонде - до 8%.

"165 млн гектаров земель из 280 млн гектаров всей нашей территории - это пустынные, полупустынные зоны. Понятно, что они больше всего подвержены изменениям, это юг и запад страны. В силу того, что почва на лесных территориях более плодородна, там эти процессы замедлены", - отметил Нысанбаев.

Он также проинформировал, что в рамках развития агропромышленного комплекса в РК планируется выделить около 500 млрд тенге на решение указанной проблемы. В настоящее время программа на стадии реализации, и результатов следует ждать в ближайшие 2-3 года.

Вместе с тем заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Виталий Времиш рассказал о том, как в Казахстане решают вопросы энергоэффективности и улучшения экологии.

"Мы очень много внимания уделяем проблемам энергоэффективности, и Казахстан является страной, в которой energy intensity is very high (очень высокая энергоёмкость). Для снижения потребления энергии у нас выполняются новые программы вместе с фондом "Даму", Министерством индустрии и инфраструктурного развития, которые привлекают проекты зеленого бизнеса. Сейчас существует почти 100 проектов, где мы с помощью глобального экономического фонда смогли привлечь $46 млн именно в энергоэффективность", - проинформировал Времиш.

Говоря об экологическом состоянии городов, он отметил, что специальные Bus Lane (автобусные полосы) способствуют большему использованию общественного транспорта.

"Также совместно с нашими партнерами продвигаем идеи альтернативных видов транспорта. Например, 5 июня, в День окружающей среды, мы провели интересную беседу с представителями бизнеса из Алматы, местными органами власти, членами правительства и другими партнерами из Нур-Султана, где мы продвигали идею использования электрических транспортных средств", - заключил заместитель постоянного представителя ПРООН в РК.

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