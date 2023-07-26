Распространение саранчи в Костанайской области составило 16 тысяч га

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Костанай. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам обследования территорий Костанайского и Кымыстинского районов распространение саранчи зафиксировано в общей сложности на 16 тысячах га пастбищных угодий, - По итогам обследования территорий Костанайского и Кымыстинского районов распространение саранчи зафиксировано в общей сложности на 16 тысячах га пастбищных угодий, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.





Как заверили в Минсельхозе, фитосанитарные мероприятия начаты вечером в день обнаружения насекомых, поскольку обработки необходимо проводить в вечерние часы и рано утром в соответствии с техническим регламентом.





Министр Ербол Карашукеев побывал на местах проведения химобработки полей, а также встретился с местными сельхозтоваропроизводителями. По словам Василия Куца, главы крестьянского хозяйства "Луговое" в Костанайском районе, защитные мероприятия начались сразу после обнаружения очагов вредителей.





Мы заметили саранчовых в степи. Сообщили в территориальную инспекцию. Специалисты приехали мгновенно, обследовали, запустили спецтехнику. Примерно 70% стада саранчи удалось купировать. На территории района для подстраховки находится дельтаплан, в случае необходимости его вновь задействуют. При этом до сельхозкультур вредители не дошли, посевные не пострадали", - сообщил Василий Куц.





Карашукеев в свою очередь отметил, что благодаря оперативной и слаженной работе по борьбе со стадными саранчовыми в регионе удалось избежать повреждения сельскохозяйственных посевов. Министр сообщил, что посевные площади в Костанайской области составляют 4,6 млн га, из которых лишь 500 га пострадали.





По информации МСХ, на сегодняшний день на территории Костанайской области обработано 356 тысяч га из 397 тысяч га выявленных под обработку площадей, в том числе против итальянского пруса фитосанитарные мероприятия проведены на 298,4 тысячи га, или 77% от плана, против азиатской саранчи - на 9,7 тысячи га, что составляет 27,5% от запланированных площадей. Кроме того, обработаны 28 тысяч га против итальянского пруса за счет собственных средств СХТП.





Вместе с тем в этом году на территории Костанайской области прогнозируется также распространение нестадных саранчовых вредителей. Для проведения фитосанитарных мероприятий с 2019 года из местных бюджетов средства не выделяются, поэтому химобработка проводится силами самих сельхозтоваропроизводителей. В этом году в регионе площадь обработки составила 35 тысяч га.





В целом обработка против итальянского пруса по республике проведена на 1,2 млн га, или на 92,3%. Работы полностью завершены в Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях. Накануне было зафиксировано незначительное распространение вредителей в области Абай, которое полностью купировано благодаря своевременному проведению защитных мероприятий. В частности, в селе Шаган обработано 120 га пастбищ, сельхозкультуры не пострадали", - рассказали в министерстве.





Специалисты отметили, что распространение стадных саранчовых вредителей имеет цикличный характер и зависит от природно-климатических условий. Учеными установлено, что с началом солнечной активности с периодичностью примерно 10,5 года начинается массовое размножение саранчи. За последние три периода солнечной активности пики развития итальянского пруса в Костанайской области пришлись на 1988-1989, 1999-2000 и 2012-2015 годы, и ровно через 11 лет в текущем году началось массовое распространение итальянского пруса.



