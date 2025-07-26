25.07.2025, 12:18 13486
Россия призвала прикаспийские страны совместно решать проблему обмеления Каспия
Одна из главных задач - создать эффективную и долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня Каспия
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр России Михаил Мишустин на Международной экологической конференции на Алтае пригласил прикаспийские страны совместно решать проблему обмеления Каспийского моря и работать над созданием долгосрочной модели прогнозирования колебания его уровня, сообщают "Известия".
Нашего внимания требуют и вопросы обмеления Каспийского моря, они вызваны глобальными изменениями климата. И здесь одна из главных задач - создать эффективную и, главное, долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня этого уникального водоема; на ее основе выстраивать экономическую деятельность и минимизировать возможные негативные последствия (...) Приглашаю зарубежных коллег присоединиться", - приводит его слова агентство ТАСС.
По его словам, Россия готова делиться со странами системами мониторинга леса со спутников и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он отметил важность принятия мер по недопущению сокращения площади лесов.
Мишустин также призвал страны обратить внимание на защиту редких видов животных и растений.
Значимое направление - забота об исчезающих представителях флоры и фауны. Надо усиливать межгосударственное сотрудничество для защиты особо редких животных, видов", - отметил Мишустин.
Напомним, ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев заявил, что северная часть Каспийского моря может исчезнуть в течение 75 лет из-за деятельности нефтеперерабатывающих компаний. Он привел статистику исследований международных и казахстанских экологов, согласно которой с 2005 по 2023 год уровень моря упал на 185 сантиметров, а площадь водной поверхности уменьшилась более чем на 31 тысячу квадратных километров, что соразмерно территории Бельгии.
В мае на берегу Каспия обнаружили более сотни мертвых тюленей.
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25.07.2025, 16:50 9696
В Балхаше установили 16 счетчиков чистоты
На экране в режиме реального времени отображаются данные по благоустройству
Фото: gov.kz
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Балхаш. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Балхаше Карагандинской области установили 16 счетчиков чистоты, сообщает пресс-служба акимата региона.
На светодиодном экране в режиме реального времени в цифрах и фактах отображаются данные по благоустройству. Всего в городе 16 таких счетчиков", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, на экране счетчика можно увидеть:
- количество вывезенного мусора;
- сколько урн установили;
- число участников экологической акции;
- сколько устранено несанкционированных свалок и вывезено негабаритного мусора;
- сколько дворов привели в порядок;
- выполненные работы по уличной инфраструктуре.
В будущем функционал экрана будет расширен: появятся данные по озеленению, ремонту дорог и другим направлениям благоустройства", - добавили в ведомстве.
Напомним, более 1 млн тонн отходов собрали в Казахстане в прошлом году.
25.07.2025, 13:17 12796
Обмеление Каспия - один из ключевых региональных вызовов - Бектенов
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов, заявил на первой международной экологической конференции в городе Манжероке (Республика Алтай) премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Он акцентировал внимание на снижении уровня Каспийского моря, подчеркнув необходимость активизации регионального взаимодействия между прикаспийскими государствами.
С начала 2000-х годов наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Для изучения этой и других проблем создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема", - отметил Бектенов.
Он подчеркнул, что экологическая безопасность является не просто частью "зеленой" мировой повестки, а важным условием для устойчивого развития любой страны.
Кроме того, Бектенов обратил внимание на ситуацию в Приаралье. Он напомнил, что Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала. В стране ведется работа по его восстановлению, укрепляется Кокаральская дамба, воссоздается дельта Сырдарьи, реализуются проекты по поддержке рыбной отрасли и озеленению высохшего дна бывшего моря.
Премьер-министр также отметил важность сохранения ледников. По прогнозам экспертов, к 2100 году объем ледников Центральной Азии значительно снизится.
Напомним, на сегодняшней конференции Россия призвала прикаспийские страны совместно решать проблему обмеления Каспия.
24.07.2025, 18:16 19371
В Каспийском море обнаружили новый фитопланктон
Фото: kaspnirh.vniro.ru
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Астрахань. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые обнаружили в Каспийском море новый вид динофитовых водорослей (фитопланктон) цирациум, распространение которого может привести к сокращению биомассы зоопланктона, сообщили в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Как рассказали ученые, в последние годы в Каспийском море резко увеличилось количество обнаруживаемых инвазивных видов, что связано с расширением путей проникновения чужеродных видов в бассейн и процессами изменения климата.
В 2024 году в Среднем Каспии в пробах фитопланктона был обнаружен новый вид динофитовых водорослей - Ceratium tripos var. balticum. Вид был обнаружен в двух пробах на разрезе Кизил-Узень - Меловой в поверхностном слое и на горизонте 10 метров. Плотность составляла 3-10 клеток в пробе. Весной 2025 года новый для Каспия вид Ceratium tripos var. balticum встречался на глубинах от 27 до 520 метров. Исследования поверхностного слоя воды показало, что в западном и центральном районах Среднего Каспия, на границе с Северным Каспием, его количество в пробе достигало 200 клеток", - проинформировали в институте.
Специалисты отметили, что в ходе более чем вековых исследований фитопланктона Каспийского моря уже фиксировался случай вселения крупноклеточной диатомовой водоросли Pseudosolenia calcar-avis в 1934 году. Крупные размеры позволили вселенцу избегать выедания зоопланктоном, тогда как пресс выедания на аборигенные мелкоклеточные водоросли возрос. До сих пор для P. calcar-avis не имеется эффективного потребителя среди организмов зоопланктона.
Ceratium tripos var. balticum по размерам превосходит ранее вселившуюся P. calcar-avis, что может привести к дальнейшему сокращению доступного зоопланктону кормового фитопланктона и к сокращению биомассы зоопланктона. Поскольку интенсивное развитие динофитовых водорослей отмечается в теплое время года, то можно предположить, что количество клеток вида-вселенца в дальнейшем увеличится", - поделились ученые.
Изучение нового вселенца и оценка его возможного воздействия на планктонные сообщества экосистемы Каспийского моря продолжится в ходе последующих экспедиционных исследований, уточнили в институте.
24.07.2025, 18:02 19996
Передачу сайгаков Узбекистану прокомментировали в Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект меморандума между Казахстаном и Узбекистаном о взаимопонимании в области сохранения сайгака находится на стадии рассмотрения, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
22 июля этого года на официальном ресурсе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан опубликовано сообщение о том, что между Узбекистаном и Казахстаном готовится к подписанию меморандум о взаимопонимании в области сохранения сайгака. Проект меморандума в рабочем порядке представлен казахстанской стороне и в настоящее время находится на стадии рассмотрения", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что с учетом природоохранной значимости этого вопроса содержание меморандума "требует предметной проработки с привлечением профильных научных учреждений и уполномоченных государственных органов обеих стран". Кроме того, вопросы передачи представителей животного мира, а также заключения меморандума относятся к категории межгосударственных и "требуют принятия решения на соответствующем уровне".
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
21.07.2025, 16:00 36476
Массовую гибель птиц зафиксировали в резервате "Акжайык"
Фото: instagram/akzhaiyk_oopt
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Атырау. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовую гибель птиц зафиксировали на острове Шалыга на территории государственного природного резервата "Акжайык", передает корреспондент агентства.
Совместно со специалистом Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира была проведена проверка. В ходе осмотра были зафиксированы трупы птиц. В настоящее время устанавливается точная причина гибели птиц", - заявили в резервате.
Подчеркивается, что сотрудники резервата продолжают ежедневный мониторинг на территории особо охраняемой природной территории.
Напомним, в прошлом году в степи Мангистау были обнаружены тушки фламинго.
17.07.2025, 19:33 64166
На АНПЗ ликвидировали один из главных источников неприятных запахов
Нефтеловушка РЕКС была введена в эксплуатацию в 1945 году
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Атырау. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод завершил масштабную работу по устранению нефтеловушки РЕКС - одного из главных источников неприятных запахов и негативного воздействия на окружающую среду, сообщает пресс-служба КМГ.
РЕКС расшифровывается как резервуар канализационный секционный. Нефтеловушка или нефтеотделитель - это специальное очистное сооружение, предназначенное для удаления из сточных вод нефтепродуктов, которые легче воды. Нефтеловушка РЕКС на АНПЗ была введена в эксплуатацию в 1945 году и занимала площадь в 1000 квадратных метров.
Работы по ликвидации этого объекта начались в октябре 2024 года с опорожнения отстойника. Всего было вывезено 7100 тонн отходов. Полностью сооружение демонтировали и ликвидировали к апрелю 2025 года.
На месте демонтированной нефтеловушки планируется строительство новых, современных объектов. Среди них - буферные емкости, которые будут использоваться для приема и временного хранения сточных вод в случае аварийных или внештатных ситуаций на производстве. Это позволит предотвратить неконтролируемые сбросы и защитить окружающую среду. Также будет построена малая конденсатная станция, предназначенная для обработки и сбора конденсата, образующегося в технологических процессах, обеспечивая его дальнейшую утилизацию или очистку.
17.07.2025, 15:00 66936
Минэкологии провело проверку после жалоб жителей на неприятный запах с территории крестьянского хозяйства в области Жетісу
Выявленное нарушение полностью устранено
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Талдыкорган. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов провело проверку после жалоб жителей на неприятный запах с территории крестьянского хозяйства, занимающегося выращиванием свиней на территории Ушбулакского сельского округа Алакольского района области Жетісу, сообщает пресс-служба ведомства.
Проведена проверки с участием природоохранной полиции (...) Собственником крестьянского хозяйства источник неприятного запаха, а именно дикие свиньи, привезенные для туристов, были вывезены. Выявленное нарушение полностью устранено", - заявили пресс-службе.
Также департаментом по управлению земельными ресурсами области Жетісу проведена внеплановая проверка, по результатам которой выявлено строительство капитальных объектов, не предусмотренных целевым назначением земельного участка.
В отношении руководителя хозяйства приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. По состоянию на июль 2025 года в ходе дополнительного визуального осмотра места деятельность по выращиванию свиней прекращена, природный ландшафт восстановлен и возвращено излюбленное место прогулок пеших туристов в устье реки Карабулак", - добавили в Минэкологии.
Ранее в Актау наказали владельца передвижного зоопарка.
11.07.2025, 17:50 103661
В Атырау выявили почти 12 тысяч эконарушений
Фото: Depositphotos
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Атырау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау полицейские с начала акции "Таза Қазақстан" выявили почти 12 тысяч экологических нарушений, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники управления полиции города Атырау выявили 11 933 административных правонарушения. Наиболее распространенные из них связаны с нарушением правил благоустройства, уничтожением зеленых насаждений и выбросом мусора в неположенных местах", - проинформировали в полиции.
В частности, по статье 505 КоАП РК было зафиксировано 3205 случаев, в 2953 случаях ограничились предупреждением. По статье 434-2 (Загрязнение мест общего пользования) зарегистрировано 8728 нарушений, к ответственности привлечены 7688 человек.
Ранее "Казхром" оштрафовали на 854 млн тенге за выброс почти 700 тонн загрязняющих веществ.
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