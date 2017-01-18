Руководитель департамента экологии объяснил причины смога в Астане

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Сегодня аким Астаны Асет Исекешев провел специальное совещание по вопросам экологической обстановки в столице, сообщила пресс-служба акима.

Согласно статистике департамента экологии по Астане Министерства энергетики, в настоящее время в столице 53% выбросов вредных веществ в атмосферу приходится на долю автотранспортных средств, 10% - на частный сектор (печное отопление, частные котельные). Кроме того, на заседании затронули возникший над городом смог, появлению которого способствовали антициклон, практически безветренная погода (1-2 метра), туман и влажность (91%), проинформировали в акимате, передает Kazakhstan Today.

"В период штиля в воздухе ощущается концентрация жженого топлива. Это связано с тем, что одним из элементов распада сжигаемого твердого топлива является зольная пыль или взвешенные частицы, которые более осязаемы организму человека, нежели выхлопные газы автотранспорта. При этом удельные выбросы от автомобилей более чем в 5 раз превышают выбросы от частного сектора. По нашим наблюдениям, пиковые концентрации загрязняющих веществ, при использовании твердого топлива наблюдается в частных секторах, особенно в безветренную погоду, а учитывая, что они расположены по всему периметру столицы, фоновое рассеивание распределяется на большую часть Астаны", - рассказал руководитель департамента экологии Абзал Егембердиев.

В ходе заседания Исекешев поручил в кратчайшие сроки разработать комплексный план по улучшению экологической ситуации в городе. Новые стандарты, по его словам, должны быть разработаны с учетом комплексных научных исследований, мониторинга состояния окружающей среды и мнения населения.

"Поручаю в ближайшее время вынести этот вопрос на общественные слушания через Совет по устойчивому развитию города. Необходимо утвердить новые качественные индикаторы состояния экологии и атмосферного воздуха, по которым будет проводиться постоянный мониторинг. Для этого будут проведены комплексные научные исследования", - сказал аким.

Кроме того, он поручил установить во всех районах города датчики мониторинга состояния атмосферного воздуха.

В комплексный план, по словам Исекешева, войдет ряд мероприятий по сокращению выбросов на ТЭЦ, частного сектора и транспортных средств.

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