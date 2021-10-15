Рысь попала в объектив фотоловушки в Бурабае

Также в ходе заседания одобрено заявление глав государств по климатической повестке. Оно отражает приверженность членов Союза глобальным целям экологической безопасности и экономическому сотрудничеству в сферах АПК, промышленности, энергетики и транспорта.

Глава государства сообщил, что сегодня Казахстан начал активную работу по выполнению обязательств Парижского соглашения в области разработки долгосрочных стратегий с низким уровнем выбросов парниковых газов. Подготовлен проект Доктрины достижения углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году. В этом направлении президент предложил наладить обмен опытом и взаимодействие правительств для достижения целей "зеленой" повестки с учетом специфики и структуры экономик стран Евразийского экономического союза. В заключение глава государства заверил участников мероприятия, что Казахстан приложит все усилия для реализации потенциала взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союза.

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НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали Протокол о сохранении биологического разнообразия Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Протокол позволит регулировать деятельность, оказывающую негативное воздействие на охраняемые виды животных и места их обитания. Как разъяснили в пресс-службе сената, ратифицировавшие Протокол страны могут предпринимать и другие природоохранные меры, направленные на введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, а также регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами.

Сохранение биоразнообразия и экосистемы Каспийского моря является стратегическим приоритетом для нашей страны. В этой связи принятый сегодня закон имеет важное значение. Мы надеемся, что предусмотренные в нем меры усилят сотрудничество пяти прикаспийских государств в этом направлении и внесут свой вклад в сохранение экосистемы моря", - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

Представляя законопроект, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сказал, что прикаспийскими государствами был принят ряд следующих мер: регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места их обитания; контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны, их частей, а также дериватов; контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведет к нарушению фауны, особенно в период размножения, инкубации, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса.

Каждая сторона при невозражении других сторон для целей настоящего Протокола может выделять охраняемые районы в морской среде и на прибрежной территории с целью защиты мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения; мест обитания, жизненно важных для выживания, размножения и восстановления находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны; защиты объектов особой важности ввиду их научной, эстетической, культурной или образовательной значимости.

Стороны также принимают необходимые природоохранные меры, в том числе: введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, которые могут прямо или косвенно нанести вред целостности экосистемы; регулирование интродукции и реинтродукции в данный район; регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами; регулирование рыболовства, охоты, отлова животных, сбора растений или их уничтожения.