Сенат принял новый Экологический кодекс

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня сенат парламента принял проект нового Экологического кодекса Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев проинформировал об основных пунктах законопроекта.

Реализация экологического принципа "загрязнитель платит и исправляет" подразумевает меры по предотвращению загрязнения и контролю, а также ответственность за восстановление причиненного ущерба окружающей среде. Таким образом, государство должно создать такие условия, при которых природопользователи должны принять все меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, чем платить экологические штрафы", - отметил Мирзагалиев.

Кроме того, министр подчеркнул, что предусмотрен переход на комплексные экологические разрешения для объектов первой категории с условием внедрения наилучших доступных технологий. На первом этапе запланирован перевод на наилучшие доступные технологий 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей.

Планируется переход на наилучшие доступные технологии. Отметим, на эти 50 предприятий приходится 80% загрязнений. С внедрением наилучших доступных технологий изменится текущая ситуация с существующими экологическими проблемами, поскольку благодаря модернизации технологических процессов будет снижение эмиссий в окружающую среду. Также общественность будет принимать участие во всех стадиях ОВОС", - подчеркнул министр.

В проекте закона предусмотрено, что местные исполнительные органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%.

Вместе с тем министр ответил на вопросы сенаторов касательно переработки твердых бытовых и медицинских отходов.

В случае непереработки мусора согласно нормам Административного кодекса штраф вырастет в 10 раз. Медицинские организации несут ответственность за их отходы. Также предприятия по переработке отходов должны будут получить лицензию", - подчеркнул Мирзагалиев.

По итогам заседания депутаты приняли постановление о принятии в первом чтении проекта Экологического кодекса, направив его на второе чтение, сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Сегодня же депутаты сената приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" и "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" по вопросам экологии".

Сенаторы также проработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста". Он позволит стимулировать ряд секторов экономики в период пандемии, в частности предусматривает конкретные меры поддержки населения и бизнеса.

По поручению главы государства устанавливается право граждан использовать часть своих пенсионных накоплений для решения жилищных вопросов и оплаты лечения. Кроме того, предусматривается ведение реестра бизнес-партнёров, который позволит предпринимателям определять благонадёжность своих контрагентов и уменьшать риски в своей деятельности", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что предусмотрено функционирование сервиса "Правительство для бизнеса" по принципу "Единого окна". Законопроект предусматривает и повышение требований к микрофинансовым организациям и руководителям. Это позволит защитить интересы заёмщиков и обеспечить стабильность на финансовом рынке. Доработав проект закона, сенаторы вернули его в мажилис.









«В соответствии с поручением главы государства будет ужесточена ответственность за незаконную вырубку деревьев. Сенаторы проработали соответствующие нормы и внесли их в законопроект. Так, административные штрафы за вырубку деревьев повышаются в среднем в 5 раз», - сказал председатель сената.





Ашимбаев добавил, что если причинённый ущерб превысит 100 МРП, то последует уже уголовная ответственность. Поправками предлагается различная степень ответственности за вырубку деревьев.





«Если вырубку совершили на особо охраняемых природных территориях или повторно в течение года, то для физических лиц предусмотрен штраф в размере 150 МРП, для малых предприятий и некоммерческих организаций - 400 МРП, для крупных предпринимателей - 1500 МРП», - уточнил спикер сената.

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