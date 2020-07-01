Штормовое предупреждение объявили в трех областях

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - По прогнозу РГП "Казгидромет", в трех регионах ожидается дождь и сильный ветер, передает Kazakhstan Today.

В среду, 1 июля, в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 80-85%

Ночью 1 июля в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь. Сутки 1 июля местами ожидаются гроза, туман. Ветер северный, ночью местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%

В Костанайской области синоптики прогнозируют 1 июля местами грозу, град, ночью и утром местами туман. Ветер северный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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