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Смог от пожаров в Сибири дошёл до Нур-Султана

11.08.2021 5914
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Нур-Султане зафиксировано повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Причина - дымовая завеса от лесных пожаров Сибири, которая дошла до северо-восточных регионов Казахстана, сообщает Казгидромет. 
 

В несколько прошедших суток под влиянием обширного высотного циклона в северных регионах республики сохранялась пасмурная погода. Вместе с тем воздушные потоки приносили дымовую завесу. Высокое содержанием влаги в приземном слое атмосферы было благоприятным для накопления концентрации загрязняющих веществ (продукты горения, выхлопные газы и т.д.)", - уточнили в ведомстве.

 
За последние два дня на территории столицы зафиксировано превышение предельно допустимой нормы диоксида азота в 1,7 раз. 
 
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске и Семее содержание вредных веществ в атмосфере превышено в разы. 
 
Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время высотный циклон прекратит формирование погодных условий севера Казахстана, в регионе похолодает, что обусловит рассеивание дымовой завесы и её дальнейшее перемещение за пределы страны. 
 

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