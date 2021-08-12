Смог от пожаров в Сибири дошёл до Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Нур-Султане зафиксировано повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Причина - дымовая завеса от лесных пожаров Сибири, которая дошла до северо-восточных регионов Казахстана, сообщает Казгидромет.

В несколько прошедших суток под влиянием обширного высотного циклона в северных регионах республики сохранялась пасмурная погода. Вместе с тем воздушные потоки приносили дымовую завесу. Высокое содержанием влаги в приземном слое атмосферы было благоприятным для накопления концентрации загрязняющих веществ (продукты горения, выхлопные газы и т.д.)", - уточнили в ведомстве.

За последние два дня на территории столицы зафиксировано превышение предельно допустимой нормы диоксида азота в 1,7 раз.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске и Семее содержание вредных веществ в атмосфере превышено в разы.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время высотный циклон прекратит формирование погодных условий севера Казахстана, в регионе похолодает, что обусловит рассеивание дымовой завесы и её дальнейшее перемещение за пределы страны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства