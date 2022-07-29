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Снежные барсы попали на видео в двух нацпарках

28.07.2022, 15:06 6346
Снежные барсы попали на видео в двух нацпарках
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В расставленные в национальных парках видеоловушки вновь попали снежные барсы. Видео редких хищников опубликовал Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК. 
 

Хищники населяют 9 особо охраняемых природных территорий страны. На этот раз они были замечены в Алтын-Эмельском и Сайрам-Угамском национальных парках", - проинформировали в ведомстве.

 

В Комитете напомнили, что снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где он обитает.
 
По учетным данным, в настоящее время в Казахстане насчитывается порядка 140-180 особей снежного барса.
 
Ранее сообщалось, что самка снежного барса с детенышем попала на видео в нацпарке Колсай Колдері.
 

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Минэкологии раскритиковали за продвижение отстрела сайги и игнорирование мнения общественности

28.07.2022, 15:20 5771
Минэкологии раскритиковали за продвижение отстрела сайги и игнорирование мнения общественности
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Прежде чем продвигать вопрос об отстреле сайги, необходимо было предложить поиск баланса между людьми и сайгой, заявил в ходе пресс-конференции по вопросам регулирования популяции сайги советник председателя НПК Данияр Сабирбаев, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, что этот вопрос игнорировался, несмотря на то, что общественность об этом вопросе заявляла и говорила, и когда общественность предлагает альтернативные пути решения, со стороны министерства идет игнорирование этого вопроса", - сказал Данияр Сабирбаев. 

 
Кроме того, он призвал министра экологии более активно подключиться данному вопросу, начать диалог с общественностью и экспертным сообществом. 

 

Министерство активно не замечает слона в комнате. Есть вопросы, которые необходимо решать сегодня, точнее должны были решать еще вчера. Это создание инфраструктуры на путях миграции сайги. Однако для этого не нужно проводить исследовательских работ, изучение данной проблемы на протяжении двух лет, как заявило министерство. Это вещи, которые лежат на поверхности, и эти вопросы необходимо решать сегодня", - заявил в ходе пресс-конференции советник председателя НПК Данияр Сабирбаев. 

 
По его словам, "сегодня министерство заняло крайне пассивную позицию".
 

Необходимо активно начать решать вопрос сайги, не допускать ситуации, когда данный вопрос выйдет из-под контроля. Нужно решать вопрос восстановления, возврата сельхозземель на путях миграции. Нужно решать вопрос с компенсацией фермерам, которые пострадали в этом году от того, что сайге фактически не было куда идти и они пошли на поля фермеров", - сообщил советник председателя НПК. 

 
Он также подчеркнул, что "прежде чем продвигать вопрос об отстреле сайги, необходимо было предложить поиск баланса между людьми и сайгой". 
 

Сегодня мы должны активно продвигать совместно с учеными, экспертами в том числе, комплексное решение регулирования и использования популяции сайги. Сегодня мы должны решить очень много вопросов, которые требуют своего неотлагательного решения. Мы хотели бы, чтобы ответственное министерство по данному вопросу заняло более активную позицию, и мы хотим, чтобы решение вопроса по сайге было консолидированным - как со стороны всего правительства, так и со стороны общественности", - добавил Данияр Сабирбаев.

 
Он также подчеркнул, что решение по вопросам регулирования популяции сайги необходимо принять к сентябрю. 
 
Репортаж с данного мероприятия размещен на главной странице Kazakhstan Today.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики - эксперт

28.07.2022, 14:43 6591
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики - эксперт
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член Республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ Сергей Снегирев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Само слово отстрел и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев. 

 
Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла". 
 

Рассмотрим то, что на поверхности. На примере многолетнего отстрела бездомных животных мы видим, что та цель, с которой это делалось, не достигнута. Наоборот, их популяция только увеличилась. Несмотря на очень неблизкие типы животных и разный подход к регулированию их численности, можно уверенно предположить ту идентичность, которая сразу же проявит себя, - коррупция. На отстреле бездомных животных, точнее в отсутствии контроля и отчетности в таком виде регулирования, в воздухе растворяется большое количество бюджетных средств", - сообщил эксперт.

 
Он также отметил, что "в случае с сайгаками в предложении по отстрелу была озвучена цифра, необходимая для реализации этой затеи".
 

При этом, как будет осуществляться контроль за этими деньгами, никто не рассказал. Также и с контролем за количеством убитых животных. Сколько их будет отстреляно в реальности, никто проконтролировать не сможет. В то самое время когда профильные структуры годами не могут обуздать браконьерство, рассказы о четкой и предсказуемой организации отстрела сайгаков выглядит, мягко говоря, иллюзией", - заявил Сергей Снегирев. 

 
На вопрос о том, существует ли риск того, что сайгаки снова станут вымирающим видом, эксперт ответил следующее: 
 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно снова вспомнить о том, что нет эффективного инструмента контроля за количеством животных, доступным для изъятия из популяции. Изначально заявленная цифра в 80 тысяч животных ввиду отсутствия контроля может стать значительно большей цифрой. Может ли она стать критической для всей популяции? Сложно сказать, необходимо анализировать и сопоставлять ряд факторов и предпосылок. Но надеюсь, что у нас не будет возможности получить ответ на этот вопрос по факту. Чтобы этого не произошло, нужно иметь гарантированные, контролируемые и предсказуемые инструменты реализации этой идеи. На данный момент их не видно". 

 
Как сообщалось ранее, что в Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги. 
 

В Актау за пять лет погибли свыше 43 тысяч зеленых насаждений

27.07.2022, 14:36 11356
В Актау за пять лет погибли свыше 43 тысяч зеленых насаждений
АКТАУ. 27 ИЮЛЯ - В Актау за пять последних лет из-за недостаточности полива погибли свыше 43 тысяч зеленых насаждений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас в городе 67 тысяч лиственных деревьев, пять тысяч хвойных и 162 тысячи кустов бирючины. За пять лет, пока озеленение находилось в конкурентной среде, погибли 38 тысяч кустов и более пяти тысяч деревьев, 600 из них погибли из-за жуков–короедов, остальные - из-за недостаточного полива", - цитирует lada.kz заместителя акима Актау Алпысбая Таубаева. 

 
Сообщается, что жители Актау постоянно жалуются на отсутствие полива и плохой уход за зелеными насаждениями. В акимате уверены, что ситуация изменится. И говорят, что последние годы акимат заключал договоры с разными организациями лиц с ограниченными возможностями. Но после многочисленных жалоб на их работу чиновники заключили договор с частной компанией на ближайшие пять лет. 
 
В настоящее время компания ТОО "Green City Aktau" занимается содержанием зеленых насаждений, а именно поливом внутри и по периметру микрорайонов, обрезкой сухостоя, рыхлением почвы, химической обработкой деревьев. Кроме того, компания проводит пропитку почвы витаминами, посадку саженцев деревьев, кустарников, роз и однолетних цветов. В обязанности ТОО также входит ремонт поливочного трубопровода, установка и содержание трубопровода.
 
Новая компания заключает договоры с КСК и ОСИ, которые теперь самостоятельно будут поливать растения внутри своих микрорайонов. Из 78 КСК договоры заключили 25 кооперативов. Расходы на воду и зарплату сотрудников по поливу будет возмещать им компания, с которой акимат заключил договор на пять лет, то есть ТОО "Green City Aktau". 
 
В остальных микрорайонах деревья будут поливать с помощью водовозов. Сейчас их 26, а завтра, как обещают в компании, на линию выйдут еще десять машин. По плану старые деревья будут поливать 18 раз за сезон. То есть три раза в месяц, а молодые саженцы и цветы - раз в неделю. 
 

Сотрудниками отдела ЖКХ города Актау каждый день проверяется качество полива. За каждой бригадой закрепили наблюдателя. На озеленение города выделено 7 миллиардов тенге на пять лет", - заявил Алпысбай Таубаев. 

 
Также сообщатся, что должны установить 120 километров трубопровода. В прошлом году заменили 40 километров, с начала нынешнего года еще 15 километров. Воду для полива планируют брать из родника. 
 

На одно дерево при поливе уходит примерно 60-80 литров воды. Бригады работают с 07.00 до 19.00. Ответственные лица контролируют качество работ. Нам неоднократно поступали жалобы от жителей на выборочный полив и спил сухостоя. Мы не так давно провели комиссию, в результате которой были уволены недобросовестные сотрудники. До этого было 40 водовозов, мы с ними расторгли контракты. Сейчас мы планируем использовать для полива воду из родника в первом микрорайоне. Сейчас на пунктах подачи воды ведутся работы по наладке", - отметил руководитель ТОО "Green City Aktau" Айбек Ерболеков.

 

В Алматы усилена работа по поливу зеленых насаждений

26.07.2022, 11:15 16471
В Алматы усилена работа по поливу зеленых насаждений
АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - С наступлением жаркой погоды для активной борьбы с засухой во всех районах города было принято решение увеличить кратность полива. По мере необходимости отдельные участки поливаются ежедневно, сообщает городской акимат, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Работа по поливу осуществляется в усиленном режиме ежедневно по графику в ночное время. Также в парках, скверах и зеленых зонах применяется дополнительный полив зеленых насаждений для обеспечения высокой производительности", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

 
На многих участках используются автоматизированные системы полива. Также подрядные организации используют помпы. Насаждения на пешеходных улицах поливают с помощью системы автоматического полива и водовозов. 
 
Всего на территории районов города к работам дополнительно привлечены 22 единицы поливо-моечных машин. В ночь с 25 на 26 июля силами 22 машин выполнено 66 рейсов, при этом использовано 660 кубометров воды. Площадь полива зон газонного озеленения вдоль автомобильных дорог города составила 105 тысяч квадратных метров.
 

Тугжанов поручил в однодневный срок вывезти мусор с территорий нацпарков и курортных зон

26.07.2022, 09:33 17336
Тугжанов поручил в однодневный срок вывезти мусор с территорий нацпарков и курортных зон
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел совещание с участием центральных и местных исполнительных органов по вопросам улучшения условий для качественного развития туризма. В частности, участниками был обсужден вопрос обеспечения надлежащего состояния мест отдыха, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В течение этого года наблюдается многократный рост количества туристов в стране. В разрезе дестинаций за 7 месяцев текущего года почти в 2 раза больше туристов посетило курорты Бурабай и Шымбулак. Также по итогам I полугодия текущего года наблюдается рост посетителей национальных парков Алматинского горного кластера (рост составил 50%).
 

В связи с этим наблюдается увеличение нагрузки на мягкую инфраструктуру, особенно это сказывается на содержании курортных зон в чистоте и порядке. Отмечается нехватка мусорных контейнеров, в большей степени в курортных зонах Бурабай, Алаколь, Имантау-Шалкар, нацпарках Алматинского региона, Мангистау. Учитывая эти замечания, Ералы Тугжанов поручил в однодневный срок обеспечить вывоз твердых бытовых отходов с территорий национальных парков и курортных зон, при этом периодичность вывоза должна быть увеличена. Также поручено установить дополнительные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов", - сообщили в пресс-службе.

 
Для оперативного реагирования на запросы, касающиеся повышения качества сервиса, поручено оцифровать процесс сбора жалоб и предложений туристов через широкое внедрение модуля shagym.kz.
 
Отмечается, что особое внимание в ходе совещания уделено вопросам безопасности туристов. Как известно, в начале июля крупный пожар охватил несколько баз отдыха на берегу озера Алаколь в Абайской области. Кроме этого, участились случаи несоблюдения правил безопасности в акваториях, зафиксированы факты гибели людей. 
 
Вице-премьер поручил местным исполнительным органам усилить меры безопасности на местах в рамках увеличения количества спасателей и внедрения службы туристской полиции.
 

Из-за обмеления Урала суда не смогут ликвидировать аварийные разливы нефти на Каспии

24.07.2022, 16:35 22826
Из-за обмеления Урала суда не смогут ликвидировать аварийные разливы нефти на Каспии
Фото: ecologyofrussia.ru
АКТАУ. 24 ИЮЛЯ - Специалисты обеспокоены, что из-за обмеления Урала суда не смогут ликвидировать аварийные разливы нефти на Каспии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решать данный вопрос надо комплексно, в том числе путем периодического дноуглубления русла реки для предотвращения заиливания и, соответственно, недопущения обмеления реки, иначе есть риски для судоходства, рыболовства и другой хозяйственной деятельности на реке", - отметили в Ассоциации предпринимателей морского транспорта, пишет lada.kz.

 
Еще один немаловажный риск состоит в разведке и добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря.
 
Для недопущения и предотвращения разливов нефти используются специально оборудованные суда для ликвидации аварийных разливов нефти (суда ЛАРН). Их основная функция - как можно скорее прибыть на место аварии, локализовать разлив (окружив его специальными бонами) и насосами выкачать разлитую нефть с поверхности воды и далее утилизировать на берегу. То есть суда ЛАРН должны быть в состоянии готовности всегда, все время, пока идет разведка, бурение и добыча на море. От того, как скоро судно ЛАРН прибудет на место аварийного разлива нефти, зависит, каков будет потенциальный ущерб для окружающей среды и, соответственно, здоровью и жизни людей.
 
Чтобы не допустить подобного развития событий, в казахстанском секторе Каспийского моря создана Северо-Каспийская экологическая база реагирования на разливы нефти, она же СКЭБР.
 
База находится на расстоянии 20 километров от устья реки (место впадения реки в Каспийское море) и является уникальным объектом в казахстанском секторе Каспийского моря. Целью объекта как раз таки и является обеспечение реагирования на нефтяные разливы. База оборудована и снабжена всем необходимым. Именно на этой базе суда ЛАРН находятся в постоянной готовности.
 

База находится на реке чуть выше устья, а река все мелеет и не ровен час - обмелеет настолько, что суда не смогут выйти в море, когда это потребуется. Суда ЛАРН и оборудование на этих судах будет заперто на базе обмелевшим Уралом. Выход из этой ситуации - постоянное проведение дноуглубления русла Урала. Это нужно всем - транспортникам, рыбакам, портовикам, а также для недопущения и предотвращения разливов нефти в Каспийском море", - объяснили проблему специалисты.

 
Однако, как заявили в Ассоциации предпринимателей морского транспорта, решение по проведению дноуглубления не принято.
 

Соответствующие органы еще раздумывают над необходимостью, ищут "экономическую целесообразность", а время идет, река мелеет, и страшное непоправимое с каждым сантиметром мелеющей реки становится все ближе. Обращаемся к речным морякам, портовикам, рыбакам, нефтяникам с морских месторождений Каспия, соответствующим государственным органам и просто неравнодушным гражданам. Всем нам нужно вместе объединить усилия и добиться проведения дноуглубления на реке Урал", - дополнили в ассоциации.

 

Недропользователи самовольно изменили русло реки для незаконной добычи золота в ВКО

22.07.2022, 12:53 30996
Недропользователи самовольно изменили русло реки для незаконной добычи золота в ВКО
Фото: gov.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 ИЮЛЯ - В Восточно-Казахстанской области недропользователи самовольно изменили русло реки Кулужон, чтобы добывать золото, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первый заместитель руководителя Антикора ВКО Талгат Башев выехал на место, где, по словам жителей района Самар, ведется незаконная добыча золота. В результате выяснилось, что недропользователи самовольно изменили русло реки Кулунжон, тем самым нанося огромный ущерб экологии региона.
 

Ряд активистов села Самар написали обращение по данному делу, в настоящее время проводится проверка уполномоченными органами", - сообщили в департаменте Антикоррупционной службы ВКО.

 
Талгат Башев рассказал, что на сегодняшний день департаментом антикоррупционного ведомства проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере экологии.
 

Тема экологии для проведения внешнего анализа нами выбрана не случайно, поскольку проблемы в данной сфере являются одними из актуальных в нашем регионе. Внешний анализ проводится в целях выявления коррупционных рисков, пробелов и противоречий экологического законодательства" - отметил он.

 
Всего антикоррупционной службой по ВКО за 2021-2022 года в отношении должностных лиц Кокпектинского района (район Самар до июня 2022 район по административной принадлежности относился к Кокпектинскому району) зарегистрировано 6 преступлений, из которых коррупционных - 5. К уголовной ответственности привлечены 5 лиц, из которых осуждено 2 лица.
 

Иле-Алатауский парк губят мотогонщики-экстремалы

21.07.2022, 16:56 35556
Иле-Алатауский парк губят мотогонщики-экстремалы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Иле-Алатауский государственный национальный природный парк губят мотогонщики-экстремалы, заявил инспектор парка Анатолий Ударцев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Они заезжают через частные секторы, где мы не можем это контролировать, делают съезды с троп, нарушают почву, нарушают плодородный слой. Мы можем привлечь к ответственности этих людей только по 380 статье - Незаконное нахождение на территории нацпарка. За это предусмотрен штраф три расчетных показателя", - цитирует "Хабар 24" инспектора Иле-Алатауского национального парка Анатолия Ударцева. 

 
По данным телеканала, с начала этого года сотрудники национального парка оштрафовали пятерых экстремалов. Однако встретить их на огромной территории можно по большей части случайно. Но о том, что парк стал их излюбленным местом, говорят следы от шин. Их на склонах великое множество. 
 
Для фауны рев мотоциклетных двигателей - первейший фактор беспокойства. Из-за него животные могут мигрировать на территории соседних стран, беспокоятся защитники экологии. К сожалению, законом ответственность за это не предусмотрена. 

 

Здесь нужно ужесточать вопрос в отношении самих мотоциклов. Второе - это наше предложение ставить на них регистрационные номера, даже если это экстремальная техника. Если отсутствует, то изымать эту технику на штрафстоянку. Думаю, в ближайшее время мы как раз напишем предложение на имя президента о том, что надо внедрять эти нормы ограничения мототехники на особо охраняемых территориях", - заявил председатель ОО "Kaz Eco Patrol" Тимур Елеусизов. 

 
В горах близ Алматы сейчас произрастает 37 редких и исчезающих видов растений. Обитают пять видов животных и 12 видов птиц, занесенных в Красную книгу. И многие из них могут бесследно исчезнуть от бездумных развлечений людей.
 

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