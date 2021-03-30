Снежный барс попал на фотоловушку в горах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 МАРТА - Фотоловушка запечатлела снежного барса на территории Арчатинского лесничества Катон-Карагайского национального парка в восточном Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первые видео снежного барса Panthera uncia с Казахстанского Алтая!... Несколько видеороликов в 2020 и 2021 годах запечатлели это красивое животное в разных ракурсах. Мы надеемся, что установка фотоловушек и другие современные методы исследования помогут больше узнать о биологии, экологии и других особенностях ирбиса на территории Катон-Карагайского ГНПП", - написано на странице нацпарка в Instagram.

Сообщается, что фотоловушки были установлены на территории Арчатинского лесничества в ноябре 2020 года.

Уникальные кадры краснокнижного животного зафиксированы на высоте 2900 метров над уровнем моря. Ученые до сих пор не могут назвать точную численность мировой популяции ирбисов. Поэтому исследования ведутся более чем в ста районах их обитания", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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