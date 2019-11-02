Сотрудники РГП "Гарыш Экология" приняли участие в учении по отработке практических действий при реагировании на аварии ракет

Байконур. 1 ноября. Kazakhstan Today - В период с 31 октября по 1 ноября 2019 года проведено Республиканское командно-штабное учение "Протон" на тему "Готовность органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты (ГСГЗ) к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями ракета-носителей при пусках с космодрома Байконур, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В учениях задействованы 8 регионов, так как трассы полетов ракет-носителей проходят над их территориями (Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и рядом с городом Нур-Султаном).

Штаб по координации и руководством учением располагался в Ситуационном центре ДЧС Кызылординской области в городе Кызылорда.

В ходе учения определена степень готовности органов управления, сил и средств территориальных и отраслевых подсистем ГСГЗ к выполнению задач по ликвидации ЧС связанных с авариями ракет-носителей при пусках с космодрома Байконур. Налажено взаимодействие центральных и местных исполнительных органов по управлению подчиненными силами и средствами Гражданской защиты при возникновении ЧС связанных с авариями ракет-носителей при пусках с космодрома Байконур", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Учение проведено в два этапа с отработкой теоретических и практических вопросов. Первый - это командно-штабные игры, второй - организация проведения аварийно-спасательных работ на учебных местах.

На первом этапе подано пять вводных на каждый регион с последующим осложнением обстановки. Основной вводной для Кызылординской области определено падение ракеты "Протон" с топливом "гептил" на территорию Кармакчинского района при пуске с космодрома Байконур.

В рамках второго этапа проведено тактико-специальное учение и тренировки по отработке практических действий при реагировании на аварии ракет. Практические действия организованы в населенном пункте Дерментобе Кармакчинского района Кызылординской области с привлечением подразделений специального управления Федеральной пожарной службы МЧС России на комплексе "Байконур", РГП "Гарыш Экология", ДЧС Кызылординской области и местных исполнительных органов", - сообщили в ведомстве.

Были отработаны действия по эвакуации пострадавшего населения, а также работы по детоксикации гептила, рекультивации нарушенных участков земли и диспансеризации сельскохозяйственных и домашних животных в районе аварии ракеты-носителя.

Напомним, за последние 10 лет на территории страны произошло 2 внештатных пуска ракет с космодрома Байконур.

2 июля 2013 года ракета-носитель "Протон-М" с тремя космическими аппаратами "Глонасс-М" внезапно изменила направление полета и после падения взорвалась на территории космодрома (на месте падения ракеты возник пожар, человеческих жертв и пострадавших нет, персонал космодрома был эвакуирован).

11 октября 2018 года при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" транспортным пилотируемым кораблем "Союз-МС-10" произошла аварийная ситуация на этапе работы второй ступени после отделения первой ступени (район падения № 16, зона падения Ю-25 Улытауский район Карагандинской области). Вследствие чего космонавты совершили экстренную посадку в Улытауском районе.

Заключительная часть республиканского учения завершилась 1 ноября 2019 года подведением итогов, в котором приняли участие задействованные центральные государственные и местные исполнительные органы.

В учении участвовали республиканские службы гражданской защиты центральные государственные органы, местные исполнительные органы, аварийно-спасательные службы и формирования, воинские части Национальной гвардии, подразделения Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

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