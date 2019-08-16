Специалисты Министерства экологии отправлены на место вырубки деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне

Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Специалисты Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК отправлены на место вырубки деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне, передает Kazakhstan Today.

"По поручению президента, на место вырубки деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне направлены специалисты, проводится расследование. Проконтролируем ход расследования данного инцидента. В планах министерства - ужесточить ответственность за незаконную вырубку деревьев", - написал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев в Twitter.





Как сообщалось ранее, в Щучинско-Боровской курортной зоне, рабочие, прокладывавшие трассу для укладки водопроводных труб, завалили огромными валунами и камнями березы и хвойные деревья, растущие вдоль дороги. По информации сотрудников природоохранной полиции, житель Бурабайского района, работая на экскаваторе, повредил более километра лесных насаждений, что было выявлено при проведении рейдовых мероприятий.









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