Специалисты не смогли назвать точную причину гибели фламинго в Мангистауской области

АКТАУ. 25 АПРЕЛЯ - Видео с мертвыми фламинго в Мангистауской области было снято 14 апреля. Спустя почти две недели туши особей разложились, поэтому узнать, из-за чего умерли фламинго, невозможно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предположительно, фламинго погибли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает "Лада".
Эксперты выехали на место гибели фламинго, где было обнаружено пять туш особей. При наружном осмотре следов пуль на птицах зафиксировано не было. Видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля. Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями. То есть птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас этим делом занимается полиция", - сказал руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Куат Чумакаев.
Ранее в Сеть попало видео, на котором запечатлены мертвые фламинго в Мангистауской области.
Позже в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что информация о гибели пяти особей фламинго на территории Бейнеуского района Мангистауской области поступила 24 апреля. На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП "ПО "Охотзоопром" Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района. В Минэкологии напомнили, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.