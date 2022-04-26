В Мангистауской области обнаружены мертвые фламинго

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НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане ведутся усиленные работы по ликвидации несанкционированных свалок. Для недопущения появления новых несанкционированных свалок с июня прошлого года в 5 раз увеличены размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами, проинформировали в столичном акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что для физических лиц штрафы увеличены с 10 МРП до 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - с 20 МРП до 100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства - с 30 МРП до 100 % от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, для субъектов крупного предпринимательства - до 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.

С начала 2022 года к административной ответственности привлечены 659 правонарушителей, которые оштрафованы на сумму более 7 млн 400 тысяч тенге.

Совместно с районными акиматами, департаментом экологии, природоохранной полицией, службой I-komek 109 посредством городских камер видеонаблюдения "СЕРГЕК" ведется усиленная работа по недопущению появления несанкционированных свалок, привлечению нарушителей к ответственности.

В управлении охраны окружающей среды и природопользования столичного акимата отметили, что нарушители зимой под видом снега вывозят строительный мусор, который, как подснежники, "расцветает" весной. Ликвидировано еще 12 участков, вывезено почти 2 тысячи тонн отходов. В 2021 году было ликвидировано более 330 несанкционированных свалок, вывезено более 60 тысяч тонн мусора, в 2020 году - свыше 220 участков.