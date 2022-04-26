В Мангистауской области обнаружены мертвые фламинго

Фото: lada.kz
На мертвых фламинго наткнулся ребенок в песках Сам Бейнеуского района, сообщает региональное издание "Лада".
По информации портала, мальчик насчитал как минимум пять погибших особей.
Редакция издания ожидает комментарий специалистов.
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Позже в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что информация о гибели пяти особей фламинго на территории Бейнеуского района Мангистауской области поступила 24 апреля.
На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП «ПО «Охотзоопром», Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района.
В Минэкологии напомнили, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
За совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Также предусмотрен ущерб сумме 400 МРП", - добавили в ведомстве.
Ранее о загрязнении озера Караколь, на котором обитают фламинго, рассказал известный блогер.