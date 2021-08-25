Список наиболее загрязняющих окружающую среду предприятий опубликовало Минэкологии

НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - 50 предприятий, наиболее загрязняющих окружающую среду, назвали в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Полный список предприятий и проект постановления правительства "Об утверждении перечня пятидесяти наиболее крупных объектов I категории по выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду по отраслям" опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

В перечень вошли горнодобывающие, металлургические, нефтедобывающие предприятия, химические комбинаты, более 10 ТЭЦ, гидроэлектростанции, заводы по производству цемента, извести и минеральных удобрений.

В настоящее время деятельность загрязняющих предприятий регулируется Экологическим кодексом РК и строится по принципу "загрязнитель платит".

Лицо, чья деятельность вызывает или может вызвать загрязнение окружающей среды, деградацию природной среды, причинение экологического ущерба в любой форме либо вреда жизни и (или) здоровью людей, несет все расходы по исполнению установленных экологическим законодательством республики Казахстан требований по предотвращению и контролю негативных последствий своей деятельности, в том числе по устранению причиненного экологического ущерба в соответствии с принципом исправления", - говорится в кодексе.





Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 7 сентября 2021 года.

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