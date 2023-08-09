Сто деревьев попадают под вырубку при реконструкции моста через Есентай в Алматы

В акимате заверили, что после реконструкции моста по проспекту Аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев

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Алматы. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно материалам инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, всего на территории реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби под вырубку попадает 101 дерево, сообщили в городском акимате.





Путем внесения корректировок в конструкцию велосипедных дорожек, тротуаров и пандусов для маломобильных групп населения из 101 дерева удастся сохранить 28 и пересадить 10 деревьев (из которых 3 уже пересажены)", - сказано в сообщении ведомства.





По остальным деревьям в зоне вырубки проведено обследование совместно с сотрудниками управления экологии и окружающей среды города Алматы, жителями близлежащих жилых домов, экологами Института защиты и карантина растений, а также активистами. Пересадка деревьев перестойных поколений, достигших возраста спелости, по мнению экспертов, не является целесообразной.





В свою очередь временная пересадка саженцев будет осуществлена на территории питомника для адаптации с последующей высадкой в осенний период. До конца года взамен вырубленных деревьев будет произведена компенсационная посадка саженцев в десятикратном размере.





По словам руководителя отдела мониторинга и управления зеленым фондом УЭиОС Нурлана Кутыбаев, после завершения реконструкции временно пересаженные зеленые насаждения обратно будут высажены вдоль набережной.





В акимате заверили, что после реконструкции моста по проспекту Аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев.





Если мы их здесь оставим, то есть вероятность того, что они не приживутся. Помимо этого, до конца года взамен вырубленных деревьев будет произведена компенсационная посадка саженцев в десятикратном размере. При этом с учетом Правил защиты зеленых насаждений будут высажены саженцы-крупномеры с комом высотой не менее 4 м", - сообщил Нурлан Кутыбаев.





В акимате проинформировали, что перед началом работ по реконструкции моста через Есентай было проведено тщательное обследование, которое выявило, что данный мост является аварийным.





Крайние плиты пролетных строений имеют критические дефекты в виде сколов бетона ребра с уменьшением рабочих сечений в опорной зоне, также разрушение защитного слоя бетона с оголением напрягаемой арматуры, что относится к категории опасных, так как значительно снижают грузоподъемность пролетного строения. Поэтому начаты работы по реконструкции моста. Всего запланирован демонтаж и монтаж плит пролетного строения в количестве 96 штук. Также проектом предусмотрено два велопешеходных моста с северной и южной стороны для безопасности пешеходов. Нормативная продолжительность строительства составляет девять месяцев, но работы ведутся с опережением графика производства работ, в две смены. В связи с этим реконструкцию моста планируется завершить до начала учебного года, обустройство велопешеходных мостов - до середины октября. Завершение работ по благоустройству прилегающей территории запланировано на февраль 2024 года", - рассказал руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры управления городской мобильности Алматы Айдос Желдикбаев.





Ранее горакимат оправдал очередную вырубку деревьев в Алматы. В этом году в городе планируют вырубить около 17 тысяч аварийных деревьев. Несмотря на заверения чиновников, стоит отметить, что в городе во время обрезки с деревьев часто спиливают здоровые ветки, а иногда и всю крону. При этом на улицах очень много высохших деревьев, которые не спиливают по несколько лет. Что касается саженцев, их зачастую сажают как попало и оставляют без полива, поэтому большинство из них засыхает, так и не принявшись.





Напомним, этим летом жители Алматы столкнулись с проблемой километровых автомобильных заторов, возникших по причине дорожных работ, организованных сразу в нескольких районах города. Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.



