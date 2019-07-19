Строительство конгресс-холла на территории "Атакента" нарушит экологический баланс парковой зоны

Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - Строительство конгресс-холла на территории АО "Казахстанский центр делового сотрудничества "Атакент" нарушит экологический баланс парковой зоны, считают в экологическом обществе "Зеленое спасение", передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время территория КЦДС ATAKENT вместе с Главным ботаническим садом являются важным зеленым массивом, который имеет большое экологическое значение, так как расположены в центре города. Горожане как близлежащих, так и отдаленных районов приходят и специально приезжают, чтобы погулять по территории комплекса, вдали от шума городских улиц. Строительство конгресс-холла нарушит экологический баланс парковой зоны, а после введения в эксплуатацию спровоцирует дополнительный автомобильный трафик", - заявили в экологическом обществе "Зеленое спасение".

Напомним, 16 июля состоялась пресс-конференция, на которой председатель правления и президент АО КЦДС "Атакент" Мадина Макыпова сообщила, что "новый выставочный центр и конгресс-холл планируется построить на территории "Атакента". Для постройки акимат планирует забрать 30 из 54 гектаров парковой зоны".

17 июля представитель строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев сообщил, что деревья для строительства не планируют вырубать, а само строительство будет производиться на пустыре.

Экологическое общество опубликовало фото, как выглядит этот пустырь в настоящее время.





Как напомнили в организации, 17 июля на встрече с депутатами маслихата аким Алматы сообщил, что "определяет своим приоритетом развитие "города без окраин", а также планирует "устранить дисбаланс в развитии центра и окраин".

В прошлом году акимат города Алматы расторг договор с АО "Казахстанский центр делового сотрудничества "Атакент" на право временной аренды земельного участка площадью 23 гектара и вернул территорию в коммунальную собственность. Тогда глава города Бауржан Байбек поручил сократить площадь асфальтного покрытия на территории комплекса, произвести озеленение и демонтировать конструкции: так, например, был "освобождён" от застройки большой фонтан.

Таким образом, решение строить очередной конгресс-холл практически в центре города противоречит идее развивать окраины и противоречит поручению прошлого акима сократить площадь асфальтного покрытия на территории комплекса "Атакент" и произвести озеленение. Считаем, что территорию, на которой планируется построить конгресс-холл, нужно оставить нетронутой и развивать как часть природного комплекса", - отмечают в экологическом обществе.

Также, по мнению общества, нужно провести дополнительный анализ наличия зданий в городе Алматы, вместимостью более 2000 человек, которые предназначены для проведения выставок, концертов, форумов, конференций (Дворец Республики, Дворец студентов КазНУ, Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака, Ледовый дворец "Алматы Арена", Ледовый дворец "Халык Арена" и др.), чтобы понять, необходимо ли строить еще один подобный комплекс.

Более того, президент Токаев недавно призывал акимов отказаться от строительства помпезных объектов в пользу тех, что нужны людям. В Алматы существует масса проблем, которые необходимо в срочном порядке решать. В случае, если анализ покажет, что новый конгресс-холл действительно необходим для города, его целесообразнее построить в Наурызбайском или Алатауском районах, что будет способствовать их развитию", - отметили представители "Зеленого спасения".

Как сообщили в управлении зеленой экономики Алматы, информация о вырубке деревьев, строительстве конгресс-центра и транспортной развязки на территории КЦДС "Атакент" не является достоверной. Соответствующее заявление было сделано на встрече между представителями акимата и руководства выставочного комплекса. Также приняли участие общественники, обеспокоенные новостью о вырубке 9 тыс. деревьев.

Кроме того, был обсужден вопрос передачи порядка 30 гектаров участка на баланс города для дальнейшего развития и обустройства территории с приоритетом на потребности жителей.

Мастер-план по развитию выставочного комплекса находится на стадии утверждения. Таким образом, в начале следующего месяца госорган планирует приступить к работам по улучшению условий отдыха алматинцев и гостей города", - проинформировали в управлении.

Общая площадь КЦДС "Атакент" составляет 54 гектара.

В настоящее время в Ботаническом саду приступили к реализации запланированных и согласованных с общественностью реконструкционных мероприятий, на проведение земляных и инженерно-технических работ получены все необходимые разрешения. На территории сада ведутся дорожные работы (мощение, прокладка сети прогулочных тропинок, засыпка экологических дорожек, кладка гранитной брусчатки), начато строительство входных павильонов (подготовка котлована, бетонные работы), продолжаются инженерно-технические работы по созданию системы полива и орошения (укладка арыков), разводка электрических сетей и монтаж систем освещения и видеонаблюдения. В зонах реконструкции проходят земляные работы с привлечением крупногабаритной и тяжеловесной строительной техники", - сообщили в Фонде Булата Утемуратова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства