Супругов, пытавшихся вывезти грязь с озера Кобейтуз, привлекли к ответственности

Кокшетау. 7 августа. Kazakhstan Today - Жителей столицы, пытавшихся вывезти грязь с озера Кобейтуз в Ерейментауском районе, привлекли к ответственности сразу по трем статьям Административного кодекса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, супруги приехали на территорию района в гости. Они проехали на уникальное озеро, посещение которого в настоящее время запрещено, намеренно по полевым дорогам, минуя блокпосты.

В отношении 58-летнего мужчины и его супруги составлен административный протокол по статье 364 (Нарушение правил общего водопользования). Также за нарушение требований режима карантина полицейскими собран материал по статье 425 (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) и направлен для дальнейшего разбирательства в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг области по подведомственности.

За нарушение права государственной собственности на недра, согласно статье 139, собранные материалы в отношении супругов направлены в департамент экологии.

7 августа в ходе очередного рейда на озеро Кобейтуз, сотрудники Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и журналисты стали свидетелями того, как семейная пара, несмотря на запрет на посещение озера, в обход блокпостов не только приехала на озеро, но и набрала лопатой несколько ведер грязи.

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