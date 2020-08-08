Семейная пара набрала несколько ведер грязи на озере Кобейтуз

Кокшетау. 7 августа. Kazakhstan Today - В ходе очередного рейда на озеро Кобейтуз сотрудники Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и журналисты стали свидетелями того, как семейная пара, несмотря на запрет на посещение озера, в обход блокпостов не только приехала, но и набрала лопатой несколько ведер грязи, передает Kazakhstan Today.

Такое отношение к природе повергло в шок всех присутствующих. По словам представителей акимата Ерейментауского района, участвовавших в рейде, буквально недавно они с волонтерами очищали озеро от мусора, однако некоторые казахстанцы по-прежнему ведут себя несознательно.

В связи с этим Минэкологии обращается к МВД и местному акимату с просьбой принять оперативные меры по наказанию нарушителей и дополнительной защите озера", - сообщает Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Также в министерстве вновь обращаются к гражданам страны с призывом бережно относиться к охране окружающей среде и не допускать такого варварского отношения.

Вместе с тем в Минэкологии напоминают, что по поручению президента, в скором времени будет ужесточено наказание за нарушение экологического законодательства, в том числе за нанесение вреда природе.

Ранее стало известно, что акмолинские полицейские привлекли к ответственности по двум административным статьям водителя автомашины, который заехал в уникальное озеро Кобейтуз. Сумма штрафа составила 13 890 тенге.

Также полицейские установили личности граждан, которые вывозили соль с розового озера Кобейтуз.

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