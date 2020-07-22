Полицейские привлекли к ответственности водителя, заехавшего в озеро Кобейтуз

Кокшетау. 21 июля. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские привлекли к ответственности по двум административным статьям водителя автомашины, который заехал в уникальное озеро Кобейтуз, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили владельца внедорожника и обстоятельств дела.

Автомашина марки Toyota Land Cruiser Prado зарегистрирована на одно из частных строительных предприятий Нур-Султана. 19 июля 40-летний водитель, на этом внедорожнике заехал в озеро Кобейтуз.

По данному факту стражи порядка привлекли нарушителя к административной ответственности по двум статьям КоАП РК "Нарушение правил общего водопользования" и "Загрязнение мест общего пользования".

Полицейские убедительно просят граждан соблюдать требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия и не относится к природе пренебрежительно и безответственно.

В целях недопущения нарушения санитарных норм, по поручению руководства департамента полиции Акмолинской области на двух автодорогах в направлении к озеру Кобейтуз 20 июля выставлены три мобильных поста по контролю за въездом и выездом на запретную территорию. Дополнительное патрулирование экипажи полиции осуществляют на прибрежной зоне озера.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области объявило конкурс по предоставлению двух озер в обособленное пользование.

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