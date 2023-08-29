Температура воды в Средиземном море поднялась до 28 градусов, побив все рекорды

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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу в Иордании зафиксировали высочайшую за всю историю температуру Средиземного моря - 28 градусов по Цельсию, что является тревожной и растущей тенденцией, которую можно объяснить изменением климата.





Изменение климата привело к повышению температуры воздуха в Средиземноморье, что повышает температуру поверхности воды и испарение", - цитирует отчет правительства Иордании news.am .





Ссылаясь на различные мировые СМИ, такие как Всемирный фонд природы, официальное информационное агентство Иордании Petra сообщило, что температура воды в пятницу была "беспрецедентной".





СМИ также отметило, что воды из Атлантики поступает в Средиземное море не так много, как в прошлом, речной сток сокращается, и в результате морские воды становятся более горячими и солеными.





Быстрое потепление Средиземного моря привело к тому, что температура Атлантического океана за последний год взлетела до беспрецедентного уровня. Воды земного шара могут поглощать тепло и распределять его с помощью естественных течений, хотя планетарное потепление за последние 20 лет привело к потеплению морей.





Морские ученые отследили несколько рекордных периодов жары в регионе с лета 2022 года, поскольку Средиземное море прогревалось быстрее, чем в среднем по миру, с тех пор как более 40 лет назад начались спутниковые записи.





Метеорологи, внимательно отслеживающие морскую жару с начала июля, назвали температуру беспрецедентной, заявив, что океаны никогда не были такими горячими за всю историю наблюдений.



