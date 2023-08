Температура океана вокруг штата Флорида достигла рекордных 38 градусов

Рассказать друзьям

Атырау. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Karabatan Utility Solutions" оштрафована на 7,2 млрд тенге за использование квотного объекта сверх установленного объема закрепленных за ним квот по выбросам парниковых газов.





ТОО "Karabatan Utility Solutions" использовало квотный объект сверх установленного объема закрепленных за ним квот по выбросам парниковых газов. По результатам проверки департамент обратился в специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области с иском о запрете использования квотного объекта до устранения вышеуказанного нарушения. Решением суда в июне текущего года ТОО оштрафовано на сумму 7 млрд 224 млн тенге и подвергнуто административному наказанию, сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя департамента экологии по Атырауской области Сырым Тлегенов.





Всего, по его словам, за первое полугодие 2023 года областным департаментом экологии Атырауской области проведено 19 внеплановых проверок соблюдения природоохранного законодательства Республики Казахстан. По результатам проверок выявлено 25 нарушений природоохранного законодательства, предписано устранить 14 нарушений, из них 12 выполнены в полном объеме, сообщил в ходе брифинга





По фактам выявленных правонарушений возбуждено 68 административных дел, из них прекращено 5 административных дел. 23 дела направлены в судебные органы для рассмотрения, сообщает региональное издание atpress.kz





На сегодняшний день рассмотрено 9 дел, наложены и взысканы штрафы. По 40 делам вынесено постановление о наложении административного штрафа, они взысканы в полном объеме.





С начала года в ходе 4 внеплановых проверок Атырауского НПЗ были наложены штрафы на сумму около 5 млн тенге.





Также департаментом экологии проведена внеплановая проверка "China National Chemical Engineering Co. LTD" (CNCEC). В ходе проверки установлено, что в 2015 году между CNCEC и ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc" заключен договор на проектирование, поставку и строительство, согласно которому строительство производилось генеральным подрядным учреждением. Установлено, что компания CNCEC, не дожидаясь получения компанией экологических разрешительных документов, начала пуско-наладочные работы и с 1 июля по 31 декабря 2022 года осуществляла сжигание газа без экологического разрешения эмиссий в окружающую среду.





В отношении CNCEC составлен протокол, и постановление о наложении административного взыскания по части 1 статьи 328 кодекса РК об административных правонарушениях, наложен и взыскан административный штраф в размере более 21 млн тенге.





Напомним, в Казахстане зарегистрирован самый высокий показатель выброса углекислого газа в ЕАЭС.





На прошлой неделе житель Актау снял на видео "лисий хвост" в районе "КазАзота". В мае в связи с падением частоты со стороны ТОО "МАЭК-Казатомпром" произошла аварийная остановка завода "КазАзот", что привело к выбросу слабоазотной кислоты.