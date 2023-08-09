28.07.2023, 11:12 44796
Температура океана вокруг штата Флорида достигла рекордных 38 градусов
Ученые наблюдают разрушительные последствия длительного воздействия теплой воды на живые организмы
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Вашингтон. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Температура воды на мелководье у Южной Флориды превысила +37,8 градуса.
Показатель стал новым мировым рекордом температуры океана, сообщает издание "Известия". Пробы были взяты с одного буя в заливе Манати на глубине 1,5 м. Предыдущий максимум в +37,6 градуса был зарегистрирован в 2020 году в Кувейтском заливе.
В 41 километре от этого места ученые наблюдали разрушительные последствия длительного воздействия теплой воды - обесцвечивание кораллов и гибель части из них, отмечает портал golosameriki.com.
В Казахстане из-за устоявшейся жаркой погоды сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в ряде регионов. На днях термометры на приборах автомобилей в Алматы показали 50 градусов жары. В предгорьях мегаполиса в связи с повышенным температурным фоном, установившимся за последние 13 дней, отмечена высокая степень селевой опасности.
Активное таяние ледников привело к повышению уровня воды и ее помутнению в горных реках. Из -за этого жители ряда районов воды столкнулись с проблемой подачи воды. Воду жители Медеуского района получают по графику.
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03.08.2023, 12:08 17966
Сто деревьев попадают под вырубку при реконструкции моста через Есентай в Алматы
В акимате заверили, что после реконструкции моста по проспекту Аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев
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Алматы. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно материалам инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, всего на территории реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби под вырубку попадает 101 дерево, сообщили в городском акимате.
Путем внесения корректировок в конструкцию велосипедных дорожек, тротуаров и пандусов для маломобильных групп населения из 101 дерева удастся сохранить 28 и пересадить 10 деревьев (из которых 3 уже пересажены)", - сказано в сообщении ведомства.
По остальным деревьям в зоне вырубки проведено обследование совместно с сотрудниками управления экологии и окружающей среды города Алматы, жителями близлежащих жилых домов, экологами Института защиты и карантина растений, а также активистами. Пересадка деревьев перестойных поколений, достигших возраста спелости, по мнению экспертов, не является целесообразной.
В свою очередь временная пересадка саженцев будет осуществлена на территории питомника для адаптации с последующей высадкой в осенний период. До конца года взамен вырубленных деревьев будет произведена компенсационная посадка саженцев в десятикратном размере.
По словам руководителя отдела мониторинга и управления зеленым фондом УЭиОС Нурлана Кутыбаев, после завершения реконструкции временно пересаженные зеленые насаждения обратно будут высажены вдоль набережной.
В акимате заверили, что после реконструкции моста по проспекту Аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев.
Если мы их здесь оставим, то есть вероятность того, что они не приживутся. Помимо этого, до конца года взамен вырубленных деревьев будет произведена компенсационная посадка саженцев в десятикратном размере. При этом с учетом Правил защиты зеленых насаждений будут высажены саженцы-крупномеры с комом высотой не менее 4 м", - сообщил Нурлан Кутыбаев.
В акимате проинформировали, что перед началом работ по реконструкции моста через Есентай было проведено тщательное обследование, которое выявило, что данный мост является аварийным.
Крайние плиты пролетных строений имеют критические дефекты в виде сколов бетона ребра с уменьшением рабочих сечений в опорной зоне, также разрушение защитного слоя бетона с оголением напрягаемой арматуры, что относится к категории опасных, так как значительно снижают грузоподъемность пролетного строения. Поэтому начаты работы по реконструкции моста. Всего запланирован демонтаж и монтаж плит пролетного строения в количестве 96 штук. Также проектом предусмотрено два велопешеходных моста с северной и южной стороны для безопасности пешеходов. Нормативная продолжительность строительства составляет девять месяцев, но работы ведутся с опережением графика производства работ, в две смены. В связи с этим реконструкцию моста планируется завершить до начала учебного года, обустройство велопешеходных мостов - до середины октября. Завершение работ по благоустройству прилегающей территории запланировано на февраль 2024 года", - рассказал руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры управления городской мобильности Алматы Айдос Желдикбаев.
Ранее горакимат оправдал очередную вырубку деревьев в Алматы. В этом году в городе планируют вырубить около 17 тысяч аварийных деревьев. Несмотря на заверения чиновников, стоит отметить, что в городе во время обрезки с деревьев часто спиливают здоровые ветки, а иногда и всю крону. При этом на улицах очень много высохших деревьев, которые не спиливают по несколько лет. Что касается саженцев, их зачастую сажают как попало и оставляют без полива, поэтому большинство из них засыхает, так и не принявшись.
Напомним, этим летом жители Алматы столкнулись с проблемой километровых автомобильных заторов, возникших по причине дорожных работ, организованных сразу в нескольких районах города. Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
Аким Алматы Ерболат Досаев назвал сложившиеся неудобства "неизбежностью" и объяснил, почему ремонт пришлось вести сразу на двух основных проспектах города : Абая и аль-Фараби.
31.07.2023, 13:53 29291
"Казцинк" проверят после попадания отходов в реку в Восточном Казахстане
Фото: Минэкологии РК
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Риддер. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 27 июля 2023 года в социальных сетях размещено видео о загрязнении реки Филиповка Восточно-Казахстанской области, в результате чего вода приобрела молочный оттенок. По данному факту был осуществлен комиссионный выезд с участием представителей департамента экологии, рыбной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, акимата города Риддера РГОК ТОО "Казцинк", сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
По информации Минэкологии, загрязнение реки произошло в результате прорыва пульпопровода на хвостохранилище Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк", в результате которого на рельеф местности пролилась пульпа, в последующем попавшая в реку.
Сотрудниками департамента экологии отобраны пробы воды (500 метров выше источника и в 500 метрах ниже источника загрязнения), химический анализ которых в настоящее время определяется.
В целях ликвидации дальнейшего загрязнения ТОО "Казцинк" проведены работы по опорожнению пульпопроводов. Кроме того, загрязненный земельный участок был собран техникой и размещен на действующем хвостохранилище. По данному факту департаментом экологии открыта внеплановая проверка в отношении ТОО "Казцинк". По результатам химических анализов и оценки экологического ущерба, нанесенного водному объекту и рыбным ресурсам, будет рассмотрен вопрос направления материалов проверки в органы полиции для возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в апреле этого года сообщалось, что "Казцинк" оштрафовали почти на 45 млн тенге за загрязнение окружающей среды ВКО.
28.07.2023, 12:18 44081
Karabatan Utility Solutions оштрафовали на 7 млрд тенге за экологические нарушения
Компания использовала квотный объект сверх установленного объема закрепленных за ним квот по выбросам парниковых газов
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Атырау. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Karabatan Utility Solutions" оштрафована на 7,2 млрд тенге за использование квотного объекта сверх установленного объема закрепленных за ним квот по выбросам парниковых газов.
ТОО "Karabatan Utility Solutions" использовало квотный объект сверх установленного объема закрепленных за ним квот по выбросам парниковых газов. По результатам проверки департамент обратился в специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области с иском о запрете использования квотного объекта до устранения вышеуказанного нарушения. Решением суда в июне текущего года ТОО оштрафовано на сумму 7 млрд 224 млн тенге и подвергнуто административному наказанию, сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя департамента экологии по Атырауской области Сырым Тлегенов.
Всего, по его словам, за первое полугодие 2023 года областным департаментом экологии Атырауской области проведено 19 внеплановых проверок соблюдения природоохранного законодательства Республики Казахстан. По результатам проверок выявлено 25 нарушений природоохранного законодательства, предписано устранить 14 нарушений, из них 12 выполнены в полном объеме, сообщил в ходе брифинга
По фактам выявленных правонарушений возбуждено 68 административных дел, из них прекращено 5 административных дел. 23 дела направлены в судебные органы для рассмотрения, сообщает региональное издание atpress.kz.
На сегодняшний день рассмотрено 9 дел, наложены и взысканы штрафы. По 40 делам вынесено постановление о наложении административного штрафа, они взысканы в полном объеме.
С начала года в ходе 4 внеплановых проверок Атырауского НПЗ были наложены штрафы на сумму около 5 млн тенге.
Также департаментом экологии проведена внеплановая проверка "China National Chemical Engineering Co. LTD" (CNCEC). В ходе проверки установлено, что в 2015 году между CNCEC и ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc" заключен договор на проектирование, поставку и строительство, согласно которому строительство производилось генеральным подрядным учреждением. Установлено, что компания CNCEC, не дожидаясь получения компанией экологических разрешительных документов, начала пуско-наладочные работы и с 1 июля по 31 декабря 2022 года осуществляла сжигание газа без экологического разрешения эмиссий в окружающую среду.
В отношении CNCEC составлен протокол, и постановление о наложении административного взыскания по части 1 статьи 328 кодекса РК об административных правонарушениях, наложен и взыскан административный штраф в размере более 21 млн тенге.
Напомним, в Казахстане зарегистрирован самый высокий показатель выброса углекислого газа в ЕАЭС.
На прошлой неделе житель Актау снял на видео "лисий хвост" в районе "КазАзота". В мае в связи с падением частоты со стороны ТОО "МАЭК-Казатомпром" произошла аварийная остановка завода "КазАзот", что привело к выбросу слабоазотной кислоты.
Жители поселка близ Астаны заявляют об экологической катастрофе. В русле реки Есиль вода не поднималась на уровень верхних отметок уже много лет. Жители поселка Жибек жолы утверждают, что ситуация близка к экологической катастрофе. Из-за обмеления реки может начаться гибель диких животных. Здесь обитают ондатра, ласка, речные утки, не говоря уже о рыбе.
25.07.2023, 10:27 60666
Жители поселка близ Астаны заявляют об экологической катастрофе
Фото: скриншот из видео ktk.kz
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экологической катастрофой называют жители пристоличного села Жибек жолы ситуацию, в которой оказался поселок.
По их словам, из-за бездействия властей пересохла некогда полноводная река и пропала вода из скважин и колодцев. Пока люди пытаются их углубить, окрестности села зарастают камышом, сообщает телеканал КТК.
В русле реки Есиль вода не поднималась на уровень верхних отметок уже много лет. Жители поселка Жибек жолы утверждают, что ситуация близка к экологической катастрофе. Из-за обмеления реки может начаться гибель диких животных. Здесь обитают ондатра, ласка, речные утки, не говоря уже о рыбе.
Жители вспоминают о временах, когда воды хватало и людям, и животным. Вместо заболоченной местности здесь был глубокий водоем.
Вот это место, которое вы сейчас видите, было полной рекой. Купались, рыба и все остальное живое. Много воды утекло, говорили раньше. А наша утекла совсем. Вода ушла даже из скважин. Тем, кто не подключен к центральному водоснабжению, приходится пробивать новые - гораздо глубже тех, что были раньше", - говорит местный житель Муса Мержоев.
Местные жители вспоминают, что очистку русла в последний раз проводили еще при советской власти. С тех пор река медленно, но верно мельчала. В местном акимате заняли выжидательную позицию. Говорят, что уже не раз отправляли заявки на очищение и дноуглубление реки, но никакого ответа так и не получили.
После одобрения заявки и выделения бюджетных средств будет разработан ПСД на очистку и на углубление. Обмеление русла - это из-за того, что сейчас Астанинское водохранилище не сбрасывает", - сказал аким сельского округа Жибек жолы Канат Канафин.
Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан приступило к очистке Астанинского водохранилища, которую не проводили с момента его образования. Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение министерству очистить столичное водохранилище и решить проблему водоснабжения столицы на совещании по вопросам развития Астаны.
22.07.2023, 11:39 83216
В Кокшетау больше недели горит мусорный полигон, аким призывает горожан "потерпеть"
Также жителей беспокоит запах от канализационно-очистных сооружений
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Кокшетау. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Сарыарка города Кокшетау пожаловались акиму Бауржану Гайсе на дым с мусорного полигона и вонь от канализационно-очистных сооружений. Градоначальник призвал горожан "потерпеть".
По словам градоначальника, мусорный полигон горит девятый день. Сейчас горение идет внизу, отсюда и дым, сообщает портал 716.kz.
У нас уже девятый день горит полигон. Мы занимаемся тушением. Туда мы уже вложили кучу средств, кучу сил. Там было возгорание более 3 га, на сегодняшний день остался 1 га. Целых девять дней мы тушили 2 га, потому что там воспламенения уже нет как такового, оно спустилось вниз, горит внизу, соответственно, дым идет. Я бы не сказал, что прям такой сильный запах, дым - согласен. Я по три раза бываю за день на полигоне, поэтому с дымом надо потерпеть, тем более что он на вас за эти дни дул всего несколько раз. Дует все время в сторону Омска, на Щучинск. Я понимаю, жаловались бы жители второго Кокшетау, они там рядом в зону действия попадают, но и то всегда мимо дует. В основном дует на Омск, между Бирликом и вторым Кокшетау. Поэтому здесь надо потерпеть. Потерпите, мы нейтрализуем этот пожар", - заверил Бауржан Гайса.
Что касается очистных сооружений, то здесь быстро вопрос не решится. Сейчас разрабатывается техзадание на проектировку новых канализационно-очистных сооружений.
Те канализационно-очистные сооружения, которые находятся за линией, давным-давно устарели и практически не работают. Мы знаем эту проблему, вы ощущаете иногда запах, а в целом, я скажу, это большая проблема нашего города, потому что скоро нам некуда будет сливать очистные. Поэтому мы сейчас вместе с КазЦентром ЖКХ занимаемся, наш город входит в те города, которые идут на реконструкцию и строительство канализационно-очистных сооружений. В этом году, надеемся, отработаем с ними. Я встречался с представителями арабской компании, они изъявили желание совместно отработать техзадание, сделать проект и его осуществить. Над этим вопросом мы работаем. Приношу извинения, надо потерпеть", - сказал Гайса.
Отметим, что, по информации РГП "Казгидромет", 23 июля в городах Алматы, Актобе, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Напомним, в Павлодаре при проведении праздников откажутся от фейерверков и шаров ради экологии.
21.07.2023, 20:34 88381
Житель Актау снял на видео "лисий хвост" в районе "КазАзота"
В пресс-службе ТОО сообщили, что произошло нарушение технологического режима
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Актау. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Актау снял на видео "лисий хвост" в районе "КазАзота". На предприятии подтвердили, что произошло нарушение технологического режима, сообщает "Лада".
Видео было снято в пятницу, 21 июля, в районе завода.
В ТОО "КазАзот" сообщили, что произошло нарушение технологического режима.
Угрозы населению нет. Причины выясняются", - сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, 1 мая около 17.00 в связи с падением частоты со стороны ТОО "МАЭК-Казатомпром" произошла аварийная остановка завода "КазАзот", что привело к выбросу слабоазотной кислоты.
21.07.2023, 19:52 89116
В Туркестанской области степи Созака засадят саксаулом
Фото: акимат Туркестанской области
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Туркестан. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области до 2025 года на площади 110 210 га планируется высадить 170 млн саженцев, а в городах и населенных пунктах на 1149 га - 1 млн 81 тысячу деревьев, сообщает пресс-служба акимата области.
Большая работа по воспроизводству леса ведется в Созакском районе. До 2021 года 105,1 тысячи га лесного фонда, относящихся к подведомственному учреждению, были засеяны лесными культурами. В соответствии с комплексным планом в 2021-2025 годах лесные культуры будут высажены на 32 тысячах га.
В период с 2021 по 2025 годы на 32 тысячах гектаров земель, принадлежащих Созакскому лесному хозяйству, планируется высадить 40 млн деревьев. Из-за климатических особенностей района тут в основном сеют черный саксаул. С 2021 года по сегодняшний день на площади 8500 гектаров высажено 10 миллионов 400 тысяч саженцев саксаула. А в этом году, в осенние месяцы, вспахано и подготовлено 6250 гектаров земли, где будут посеяны семена саксаула и посажены саженцы. На 4200 га будет посеяна 21 тонна семян саксаула. В прошлом году приживаемость лесных насаждений, высаженных на 4650 га, составила 73,3 процента. До 2025 года работы будут продолжены для полного выполнения плана. Наша техника обновлена на 100 процентов. На одного сотрудника лесной охраны в пустынной зоне теперь закреплено 40 тысяч га земли. Это очень много. Согласно лесоустроительным документам на одного лесника должно приходиться не больше 20 га. Дополнительного штата пока не предоставлено", - сообщил директор КГУ "Созакское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Жунусхан Алимбеков.
Жители Созака высоко оценивают эту работу, ведь озеленение позволяет решать экологические проблемы.
В Сузакском, Шолаккорганском и Мойынкумском лесхозах имеется около 400 тысяч гектаров саксаульных рощ. Во всех трех лесничествах организованы противопожарные посты. Они полностью оснащены необходимой техникой. В пожароопасный сезон на постах организуются ежедневные дежурства.
Мойынкумское лесничество тоже работает в долине Қақпансор. В Средней Азии и арабских странах насчитывается около десяти видов лиственных пород, произрастающих на песке и устойчивых к пустынным условиям, и три из них произрастают в Казахстане. Это белый саксаул, черный саксаул и зайсанский саксаул. В Туркестанской области самая большая саксаульная долина сосредоточена в Созакском регионе.
Польза саксаула для природы огромна. Во-первых, он сдерживает песчаные оползни. Однако его очень трудно вырастить, он растет медленно. Поэтому лучше подумать о том, как не потерять это дерево, а увеличить его фонд. Например, корни саксаула, посеянного в прошлом году, достигли одного метр. Дерево начинает расти, когда его корни разрастаются на 15-20 метров. В этом направлении идет работа. Ранее сотрудники лесного хозяйства принимали участие в воспроизводстве растительного фонда. Представьте: одно дерево саксаула способно удерживать четыре тонны песка своими мощными корнями. Уничтожение саксаула приведет к росту пустынь", - рассказал Жунусхан Алимбеков.
В этом году на 20 300 га лесов Туркестанской области будет привито 32 млн 214 тысяч деревьев. В 2022 году на 16 200 га земли было высажено 23 млн 818 тысяч саженцев. Если в 2017-2018 годах на лесосеменных территориях насчитывалось 12 млн деревьев, то сейчас их количество достигло 30 млн.
21.07.2023, 10:35 81601
В Павлодаре при проведении праздников откажутся от фейерверков и шаров ради экологии
Фото: pexels
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Павлодар. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре откажутся от фейерверков и шаров как неэкологичных праздничных атрибутов, сообщила заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева.
Последние два года при праздновании Дня города мы не используем фейерверки. Помимо этого, мы не будем запускать воздушные шары. То есть откажемся от всего, что может навредить экологии. Из спецэффектов будет только холодный огонь", - цитирует Светлану Гладышеву издание "Павлодарньюс".
В будущем в Павлодаре планируют полностью отказаться от фейерверков как от неэкологичного зрелища.
Салюты называют коктейлем химических веществ, которые усугубляют загрязнение воды и воздуха. В дыме присутствуют соли металлов, окислители, продукты сгорания. В составе можно найти уголь, селитру, серу, порох, хлорат калия, а также мелкие металлические стружки. При сгорании выделяются углекислый газ и азот. Химические соединения в фейерверках нарушают работу щитовидной железы. А частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам, информирует издание.
Напомним, казахстанцев оштрафовали на 3,4 млн тенге за применение пиротехники в населенных пунктах. В новогоднюю ночь в стране 15 человек пострадали от использования пиротехники.
Ранее в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали ряд причин для полного запрета фейерверков. В частности, при сгорании пиротехники образуются вредные химические соединения, которые оседают на поверхности земли. Они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды. Громких фейерверков также пугаются животные и птицы. Некоторые из них погибают от сердечных приступов. Кроме того, при неумелом использовании взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.
Как показал опрос, проведенный на сайте KAZAKHSTAN TODAY, 45% респондентов считают, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков.
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