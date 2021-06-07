Токаев: Казахстан уделяет особое внимание решению экологических проблем

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня, во Всемирный день окружающей среды, стартует Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. Казахстан уделяет особое внимание решению экологических проблем. Уверен, в нашей стране предстоящая декада будет отмечена большими достижениями в продвижении "зеленой" повестки", - написал президент Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в Twitter.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев поздравил коллег с профессиональным праздником.

Сегодня также профессиональный праздник экологов Казахстана. Поздравляю коллег и ветеранов, работающих в самом актуальном и сложном направлении, с праздником! Желаю успехов и здоровья! В этот день будут организованы различные мероприятия, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. У нас стало традицией наводить порядок в рамках акции "Бірге таза Казакстан", - написал министр в Twitter.

Тема Всемирного дня окружающей среды в этом году - "Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить".

Я призываю всех соотечественников к такому "переосмыслению", экономно использовать природные ресурсы, проявлять сострадание к животным и растениям, сохранять окружающую среду в чистоте и вести экологический образ жизни", - сказал Магзум Мирзагалиев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства