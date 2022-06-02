Токаев возьмет под свой контроль проблему сокращения популяции каспийских тюленей

Фото: Акорда

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Алматы посетил Центрально-Азиатский институт экологических исследований, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Токаев ознакомился с деятельностью института и посетил новый корпус, построенный с использованием новейших мировых технологий. Это здание позволит институту полностью обеспечивать себя водой и электричеством.

Институт, основанный в 2012 году, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в сферах защиты окружающей среды и ESG - экологического, социального и корпоративного управления

В учреждении также функционирует собственная лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Более 120 ученых и экспертов проводят здесь различные химические и физико-химические исследования. Президенту рассказали о сотрудничестве института с ведущими международными научно-исследовательскими центрами. Кроме того, институт оказывает содействие внедрению принципов ESG в стратегию и деятельность отечественных компаний.

Сотрудники института рассказали президенту, что работают по трем основным направлениям: переработка отходов нефтехимической промышленности, очистка и сохранение водных ресурсов, а также восстановление популяции каспийского тюленя, сообщает Акорда.

Президент особо отметил необходимость изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя, подчеркнув, что возьмет решение этой проблемы под свой личный контроль.

Токаеву также сообщили о разработке ряда технологий, направленных на решение актуальных экологических проблем. В частности, институтом запатентованы методы обеззараживания почвы, подвергшейся воздействию нефтепродуктов.