27.05.2023, 18:27 5751
Тысячи деревьев гибнут в Шымкенте
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Десять тысяч хвойных деревьев начали чахнуть в городском этнопарке в Шымкенте.
В городе высажены более 70 тысяч хвойных деревьев. Десять тысяч из них начали чахнуть. Специалисты пытаются их спасти. Но 700 сосен придется вырубить", - сообщает "Хабар 24".
Причиной происходящего ответственные за озеленение чиновники назвали непривычные для региона сильные морозы, настигшие юг страны прошлой зимой. Однако защитники природы утверждают, что деревья высыхают из-за ненадлежащего ухода.
Этот вид получен в результате селекции крымской сосны. Она не подходит к нашим условиям. Дешевый сорт, как видим, и качество соответствует цене. Это упущение специалистов управления развития комфортной среды. Они должны были отследить, какой сорт саженцев собираются поставлять победители тендера", - сказала биолог Роза Байсариева.
Как отмечает телеканал, шымкентский этнопарк на 90 процентов состоит из хвойных пород. Этим соснам уже 10 лет. Однако прошлую зиму они не пережили. Как выяснилось, все они из селекционного сорта Эльдар, завезенного из Узбекистана. Он считается устойчивым к жаре, но морозы не выдержал.
С подрядчиком заключен договор о государственно-частном партнерстве на пять лет. Он тоже вкладывал инвестиции и готов за свой счет восстановить сосновый бор из 700 деревьев, которые зачахли из-за морозов", - прокомментировал заместитель руководителя управления развития комфортной среды Абилхайыр Онгар.
Сообщается, что в этом году планируется высадить еще 200 тысяч молодых саженцев. В этот раз озеленители обещают выбрать более морозоустойчивые сорта.
новости по теме
27.05.2023, 14:13 8186
Численность асканийского оленя в Боровом превысила полторы тысячи
Фото: ГНПП «Бурабай»
Рассказать друзьям
Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Численность асканийского оленя в государственном национальном природном парке "Бурабай" в этом году достигла 1512 особей, сообщает пресс-служба управления делами президента Республики Казахстан.
Эти прекрасные животные - гордость нашего парка. Если не беречь этих животных от браконьеров и диких волков, можно легко потерять этот драгоценный дар природы. Поэтому егеря наблюдают за животными, ведут подсчет, а также и охраняют весь год", - рассказывает главный егерь Бурабайского нацпарка Мират Бейсембаев.
По его словам, в разных уголках лесных хозяйств расставлены более сотни лотков для местных животных и птиц. Зимой егеря наполняют лотки кормом и солью. В местах, где были расставлены лотки, также пасутся маралы.
Следует отметить, что асканийский олень - особая порода, возникшая в результате скрещивания крымского, кавказского и оленя вапити в заповеднике Аскания-Нова на Украине. В 1938-1972 годах для обогащения животного мира Казахстана из других стран был завезен ряд животных и птиц. В наши края с Украины в те годы также завезли и асканийского оленя.
В частности, в 1963-1966 годах из Азово-Сивашского заповедника было привезено 58 оленей, а в 1984 году - еще 2 оленя из Аскания-Нова. Теперь в регионе уже 1512 особей.
27.05.2023, 11:17 10321
Столичного предпринимателя оштрафовали за создание стихийной свалки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в районе Нура выявили факт выброса строительных материалов на неразрешенном участке. Нарушителю грозит штраф, сообщает акимат Астаны.
В районе Нура определены 8 основных точек скопления мусора. На постоянной основе мониторим эти адреса. Благодаря системной работе нашли одного из недобросовестных предпринимателей, загрязняющих город. Например, за день до этого объезжали эти участки, чтобы оценить объем работы. Именно этого "островка мусора" тогда не было, то есть он появился всего за ночь. Работы в этом направлении продолжим по всему району", - рассказал заместитель акима района Нура Руслан Оралов.
Полный мусора КамАЗ заметили сотрудники акимата во время объезда района. Машина направлялась в сторону пустырей для выгрузки отходов. Факт выброса использованных строительных материалов на неразрешенном участке был зафиксирован и передан в природоохранную полицию. Организация, которой принадлежала машина, была выявлена и привлечена к ответственности.
Нарушитель оплатил вывоз и ликвидацию 700 тонн стихийной свалки на специальный полигон. Кроме этого, предпринимателю придется оплатить административный штраф.
В Астане действуют 2 санкционированных полигона, куда можно вывозить строительные и другие крупногабаритные отходы для переработки. Складирование мусора на других участках карается законом.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске выявили 25 несанкционированных свалок.
25.05.2023, 19:25 21456
За дрифт на маковом поле водитель заплатит всего 100 тысяч тенге
Фото: кадр видео
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователей Казнета возмутило видео, на котором водитель BMW устроил дрифт на маковом поле.
Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте krisp.tdk
По информации ДП Жетысуской области, владельцем автомашины BMW на видео является 34-летний житель Кербулакского района. В действиях водителя усматривается нарушение, предусмотренное статьей 386 КоАП (Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений). Как выяснилось, мужчина в настоящее время находится в рабочей командировке, по возвращении из которой он будет привлечен к ответственности согласно действующему административному законодательству. Дело взято на особый контроль.
Нарушение устанавливаемых местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил содержания и защиты зеленых насаждений, за исключением случаев, предусмотренных статьей 381-1 настоящего кодекса, влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства - в размере трехсот месячных расчетных показателей.
25.05.2023, 18:53 21981
Из-за износа оборудования на заводе "Казахмыс" страдает экология Балхаша
Фактические выбросы за 2022 года по городу Балхаш составляют 78,5 тысячи тонн. Из них 73,8% выбросов приходится на Балхашский медеплавильный завод
Рассказать друзьям
Балхаш. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Воздух в Балхаше загрязняется из-за износа оборудования на заводе Kazakhmys Smelting, сообщает "Вечерняя Караганда".
Загрязнение атмосферного воздуха в Балхаше обусловлено технологическим износом оборудования медеплавильного завода Kazakhmys Smelting", - заявил на встрече с жителями исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Дархан Исжанов.
К октябрю предприятие планирует завершить разработку проектно-сметной документации на строительство второй очереди сернокислотного завода, что призвано снизить объем выбросов на 50%, или 31 тысячу тонн.
Сейчас ведутся строительно-демонтажные и подготовительные работы. Строительство планируется завершить в 2025 году. Крупные предприятия Балхаша находятся под постоянным контролем", - заверили экологи.
Фактические выбросы за 2022 года по городу Балхаш составляют 78,5 тысячи тонн. Из них 73,8% выбросов приходится на Балхашский медеплавильный завод, где фактические выбросы за 2022 год составили 57,7 тысячи тонн.
23.05.2023, 16:00 31881
Численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн
Фото: telegram/Minecology
Рассказать друзьям
Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Численность сайгаков в Казахстане, по данным авиаучета 2023 года, составила свыше 1,9 млн особей. Прирост численности сайгаков трех популяций составил 597 тысяч особей, или 45,3% от прошлогоднего показателя, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РК.
Самой многочисленной популяцией является уральская - 1,13 млн особей, бетпакдалинская - 745 300, устюртская - 39 700", - сообщает ведомство.
Авиаучет был проведен с 15 апреля по 5 мая сотрудниками РГКП "ПО "Охотзоопром" совместно с областными территориальными инспекциями Комитета лесного хозяйства и животного мира и научными специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).
Ранее Минэкологии сообщало, что численность сайгаков в Казахстане может увеличиться до 3 млн особей.
20 мая стало известно о массовом падеже сайгаков в Западно-Казахстанской области. Из порядка 150 павших животных 95% составляют сеголетки, 5% - самки.
15 мая в Казахстане завершилась месячная акция по защите сайгаков, которая стартовала в апреле.
В этом же месяце ООН выпустила фильм о природоохранной инициативе "Алтын Дала" по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане.
Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой. Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье. Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики.
В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги. В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно. Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге. Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО. Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
22.05.2023, 20:27 32371
В Петропавловске выявили 25 несанкционированных свалок
Фото: Петропавловск.news
Рассказать друзьям
Петропавловск. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - План по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории Северо-Казахстанской области на 2023 год выполняют экологи совместно с полицейскими и местными исполнительными органами, сообщает "Петропавловск.news".
Мобильная рабочая группа объехала Петропавловск, Кызылжарский, Жамбылский, Есильский и Мамлютский районы.
В ходе выездов по Петропавловску зафиксировано 25, по Кызылжарскому району 12, по Жамбылскому району 1, по Есильскому району 1, по Мамлютскому району 8 несанкционированных мест размещения отходов, 3 с нарушением установленных границ. Для их ликвидации и привлечения к ответственности виновных лиц направлены письма в акиматы и полицию", - сообщил руководитель департамента экологии региона Азамат Бектасов.
По словам главного эколога области, на сегодня из 47 свалок, выявленных рабочей группой, устранили 10. Работу обещают продолжить.
В 2022 году посредством космического мониторинга по Северо-Казахстанской области выявили 232 несанкционированные свалки. Ликвидировали 224.
В этом году места размещения мусора в регионе из космоса еще не отслеживали. Вместе с тем необходимо выполнить поручение Министерства экологии по обеспечению 100-процентной ликвидации незаконных помоек.
Напомним, по итогам 2022 года объем поступивших коммунальных отходов составил 4 млн тонн, из них было отсортировано 1,2 млн тонн. То есть около трети. Из 4 млн тонн отходов на переработку ушло лишь 392 тысячи тонн. То есть треть от отсортированных и только десятая часть от собранных отходов.
В апреле в ЗКО 27 сельских акимов оштрафовали за стихийные свалки.
20.05.2023, 14:17 46871
В ЗКО расследуют массовую гибель сайгаков
Фото: Минэкологии РК
Рассказать друзьям
Уральск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 19 мая на территории Куйгенгульского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области группой Жанибекского опорного пункта на берегу реки Ащыозек было обнаружено около 150 голов павших сайгаков, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
По информации Минэкологии, из порядка 150 павших животных 95% составляют сеголетки, 5% - самки. Тела животных находились в радиусе 300 метров.
Для отбора патматериалов, а также проб растений, почвы и воздуха на место обнаружения направлены сотрудник резервата "Бөкейорда", представители ветстанции и санэпидслужбы Жанибекского района", - говорится в сообщении ведомства.
После выполнения необходимых процедур павшие животные будут утилизированы силами Жанибекского акимата и сотрудниками РГКП "ПО "Охотзоопром".
19.05.2023, 20:25 50891
У собирающейся добывать золото в ВКО компании нет на это разрешения
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - У компании, которая собирается добывать золото в селе Маралды Курчумского района, нет разрешения на это. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на встрече с общественностью региона в Риддере, сообщает Altaynews.kz.
Компания получила разрешение только на опытную добычу. На добычу мы разрешения не давали. Мы считаем, что карьерный способ добычи оптимальный для экологии. И рассматриваем вопрос шахтного метода. Проводились общественные слушания, было много замечаний по проекту золотодобывающей фирмы. Их не устранили, и мы не утвердили проект. Сейчас они снова заходят на процедуру утверждения. Будем обязательно смотреть, будут ли учтены замечания общественности", - заявила Зульфия Сулейменова.
По ее словам, в Минэкологии рассмотрели вопросы возможного проникновения вредных веществ в реку в Маралды в результате золотодобычи в районе села. Компания должна будет полностью изолировать попадание техвеществ куда-либо и обеспечить замкнутый цикл.
То есть они не должны будут забирать откуда-то воду и потом эту воду сбрасывать куда-либо", - пояснила Зульфия Сулейменова.
Она добавила, что Минэкологии РК организует комиссии для Маралды, которые будут искать там краснокнижные растения. И если их найдут, территория будет подлежать защите со стороны государства.
Читаемое
27.05.2023, 10:31В аэропорту Астаны временно закроют взлетно-посадочную полосу 27.05.2023, 12:2629506На строительство дорог в Акмолинской области выделят 18 млрд тенге 27.05.2023, 13:5016921В Казахстане планируют внедрить проверку на добропорядочность 27.05.2023, 09:0314306Fitch подтвердили кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" 27.05.2023, 19:4610371В Уральске третий день горит мусорный полигон 24.05.2023, 17:3485291Незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы 23.05.2023, 17:4280831Тело пропавшего туриста из Австралии нашли в горах Алматы 24.05.2023, 16:2380286Депутат назвал абсурдным налог на ягоды и грибы 24.05.2023, 10:0879631Финпирамида MetaGo привлекла от вкладчиков более 124 млн тенге 24.05.2023, 10:4179536Дело против Аблязова возобновили во Франции 06.05.2023, 17:48333901На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03326726В Казахстане отмечается День защитника Отечества 15.05.2023, 17:35325331Алматинцы жалуются на кражу оградок с кладбища 06.05.2023, 13:14321806Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33311571Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?