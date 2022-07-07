Ученые обнаружили гигантскую озоновую дыру над тропиками

Это может вызвать увеличение уровня ультрафиолетового излучения на Земле и связанных с этим рисков рака кожи и катаракт, а также других негативных последствий для здоровья и экосистем в тропических регионах", - заявил Лу.
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Площадь Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения составляет 314 504,1 гектара, площадь государственного природного резервата "Бокейорда" - 343 040,1 гектара. Вышеуказанные особо охраняемые природные территории располагаются на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов Западно-Казахстанской области", - сообщили в ведомстве.
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Привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует WWF
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Всемирный фонд дикой природы вместе с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планирует завезти первых тигров в страну в течение ближайших пяти лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Это часть масштабной программы по реинтродукции тигра в Казахстан - вид исчез здесь больше 70 лет назад, и сейчас Всемирный фонд дикой природы с партнерами занимается его восстановлением", - сообщает пресс-служба фонда.
Привезти и выпустить первых тигров на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш" планируется в ближайшие пять лет.
"Сейчас территорию готовят к приезду тигра, и к 2025 году эта работа будет завершена. В ближайшие три года необходимо увеличить количество копытных животных в районе будущего выпуска, чтобы обеспечить кормовую базу для хищника", - заявили в фонде.
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Принять меры по спасению Урала и экосистемы Каспия предложил Токаев
Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам", - заявил президент.
Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал", - подчеркнул Токаев.
Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень - эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", - отметил президент.
К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых. Для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями наши эксперты работают над проектом соответствующего протокола", - сообщил Токаев.
С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания секретариата все еще не решается. Его функции до сих пор осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве", - отметил Токаев.
Минэкологии намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия
Это будет исследование, общее, большое, на антропогенное влияние нефтегазовых компаний, ведущих разработку как на шельфе, так и в прибрежной части, на окружающую среду, в том числе и на Каспий. Такие планы у нас есть", - пообещал Брекешев.
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