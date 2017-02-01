В Акмолинской области участились случаи незаконной охоты

Кокшетау. 1 февраля. Kazakhstan Today - За незаконную охоту на сайгака задержаны два жителя Акмолинской области, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

В Егиндыкольском районе сотрудниками отдела природоохранной полиции вблизи села Жалманкулак, был выявлен факт незаконной охоты на сайгака, передает Kazakhstan Today.

"30 января в ходе совместных рейдовых мероприятий сотрудниками отдела природоохранной полиции и работниками РГКП "ПО Охотзоопром" в 15 километрах от села Жалманкулак в сторону охотничьего хозяйства "Сынтас" Егиндыкольского района по следам снегохода была обнаружена одна разделанная туша сайги. Днем ранее были задержаны двое жителей Целиноградского района, 1963 и 1969 годов рождения, которые незаконно охотились на лис. Мужчины признались, что также незаконно охотились на сайгака и разделали тушу. Ущерб составил около 340 350 тенге", - рассказали в пресс-службе.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

Также в Коргалжынском районе 30 января инспектор природоохранной полиции и госинспекторы Коргалжынского государственного природного заповедника своевременно пресекли охоту трех жителей села Коргалжино и города Астаны, которые передвигались на снегоходах с прицепными санями.

"При досмотре данных транспортных средств сотрудниками природоохранной полиции были обнаружены и изъяты гладкоствольное ружье 12 калибра, карабин калибра 7,62, с оптическим прицелом, ножи в количестве 5 штук, 27 штук патронов гладкоствольного оружия 12 калибра, 65 штук нарезных патронов карабина "СКС", навигатор марки "HYUNDAI" с зарядным устройством, 3 рации марки "ADOFENG" с зарядным устройством и бинокль. По данному факту были составлены административные протоколы по статье КоАП РК "Нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий". Также составлен административный протокол по статье КоАП РК "Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты".

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