В Акмолинской области ведется масштабная работа по решению экологических вопросов

Как передает управление внутренней политики, актуальной проблемой в этой сфере стал рост числа свалок вокруг населенных пунктов, в особенности в туристических и пристоличных зонах, а также в черте областного центра. В целях разрешения этого вопроса ликвидированы порядка 823 свалок. Для предотвращения появления новых источников загрязнения проходят общественные рейды и меры административного воздействия.
В этом году ведется разработка технико-экономического обоснования по строительству семи полигонов твердых бытовых отходов в шести районах области. Кроме того, совместно с городским акиматом прорабатывается вопрос появления ТБО в Кокшетау.
Будучи пристоличным регионом, область будет принимать самое активное участие в общенациональной акции по озеленению.
Согласно поручению главы государства, с целью улучшения экологической ситуации, в течение 5 лет будет проходить масштабное озеленение страны. В настоящее время проводится целенаправленная работа по соединению "зеленого пояса" столицы с лесными массивами Щучинско-Боровской курортной зоны", - рассказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Болат Токишев.
К слову, за последнее десятилетие в регионе высажено порядка 35 млн деревьев на площади 12,5 тыс. гектара. Работы в этом направлении не прекращаются.
Напомним, в Казахстане усилят административную ответственность за правонарушения в природоохранной сфере.
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