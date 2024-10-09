В Акмолинской области выявлены нелегальные мусорные полигоны: акимов и замакимов привлекли ответственности

Реализация плана позволит повысить эффективность орошения и снизить потери воды, что приведет к улучшению экологической ситуации в Казахстане и Центральной Азии в целом

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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первое заседание координационного совета партнеров по развитию водного сектора Республики Казахстан, организованное Министерством водных ресурсов и ирригации при поддержке ПРООН, состоялось 30 сентября 2024 года в Астане.





Убежден, что Координационный совет придаст большой импульс развитию сотрудничества в водном секторе Казахстана. Совет будет играть ключевую роль в обмене знаниями и опытом с международными партнерами. Его создание позволит более четко выявить приоритетные направления и ресурсы для их реализации. Мы приглашаем наших партнеров к со-председательству в Совете на ротационной основе. В этом году мы предлагаем эту роль Программе развития ООН", - сказал министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов.





Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа подчеркнула, что с учетом комплексности водной повестки ни одно правительство или организация не сможет справиться с этими проблемами в одиночку. Поэтому решение данных вопросов требует объединения ресурсов, инвестиций, технической экспертизы и инноваций.





В рамках мероприятия управляющий директор проектных дирекций ЕАБР Азамат Тюлеубай представил ключевые проекты банка в области водно-энергетического комплекса (ВЭК) Центральной Азии.





В своем выступлении Азамат Тюлеубай подчеркнул важность партнерства и совместных усилий в развитии водного сектора региона. Он отметил, что Центральная Азия стоит на пороге возникновения дефицита воды и это сложный региональный вызов, который возможно преодолеть совместными усилиями.





На заседании ЕАБР была представлена инициатива по реализации совместного проекта между ЕАБР, ПРООН и Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, подписанного 28 июня 2024 года на годовом собрании и бизнес-форуме ЕАБР. Планируемый к реализации проект направлен на многоцелевое управление водными ресурсами и предполагает финансирование со стороны ЕАБР на период 2024-2029 годов.





Азамат Тюлеубай отметил, что в рамках данного проекта планируется внедрение современных технологий водосбережения, цифрового водоучета и других инновационных подходов в управлении водными ресурсами. Это позволит повысить эффективность орошения и снизить потери воды, что приведет к улучшению экологической ситуации в Казахстане и Центральной Азии в целом.





Отмечается, что совместная реализация проекта с ПРООН по итогам может способствовать расширению деятельности ЕАБР - ПРООН в Узбекистане и других странах Центральной Азии.





В ходе открытой дискуссии руководитель центра отраслевого анализа ЕАБР Арман Ахунбаев акцентировал внимание на исторической значимости создания принципиально новой диалоговой платформы. Этот инструмент позволит консолидировать усилия государственных органов, партнеров по развитию и представителей частного сектора для эффективного решения проблем водной сферы Республики Казахстан.





Координационный совет партнеров по развитию водного сектора создан для объединения усилий Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, международных организаций и донорских сообществ. Его основная цель - координация работы по обеспечению долгосрочной экологической устойчивости и инклюзивного экономического развития в водном секторе Казахстана. Совет служит платформой для стратегического диалога, сотрудничества и мобилизации ресурсов, обеспечивая совместную работу всех заинтересованных сторон для достижения единого видения развития водного сектора республики. Концепция совета предполагает укрепление мер по адаптации к изменению климата, внедрение инновационных технологий и улучшение управления водными ресурсами.





Для справки





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.



