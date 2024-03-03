В Казахстане 80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим нормам - Минэкологии

Хуже всего ситуация с полигонами в Павлодарской, Абайской и Северо-Казахстанской областях

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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Большинство мусорных полигонов в Казахстане не соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, - Большинство мусорных полигонов в Казахстане не соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, заявил на заседании мажилиса министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Насынбаев.





В своем докладе глава ведомства привел цифры в сфере обращения с коммунальными отходами.





Из доклада министра следует, что из порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов в 2023 году переработано всего 24%, в 2022 году образовано около 4,3 млн тонн ТБО, переработано 25%.





По информации акиматов, в стране из 207 городов и районов раздельный сбор мусора на разных этапах внедрен в 130 населенных пунктах.





Количество полигонов ТБО, по данным за прошлый год, составило 3016, из них соответствуют экологическим и санитарным нормам - 624 (20,6%).





Наименьшая доля полигонов, соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, в Павлодарской - 5 (1,56% от общего количества полигонов 321), Северо-Казахстанской областях - 11 полигонов (2,4% из 450) и области Абай - 5 (2,9% из 170)", - отметил министр.





Соответствуют экологическим нормам, по данным Минэкологии, все имеющиеся полигоны в Астане, Шымкенте, а также в Туркестанской и Жамбылской областях.





В декабре прошлого года экс-премьер Алихан Смаилов заявил, что в ряде областей провалена работа по ликвидации стихийных свалок, и потребовал объявить строгий выговор заместителям акимов.



